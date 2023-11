La plastica del mare diventa olio combustibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

La plastica recuperata in mare diventa olio combustibile per i pescatori delle isole Egadi. Con la possibilità di replicare il modello in tutte le marinerie d’Italia. Si tratta dell’iniziativa portata avanti dall’istituto Cnr-ISMed (Istituto studi del Mediterraneo), in collaborazione con aziende, l’università Lumsa e pescatori.

Si parte dalla plastica da recuperare

«Tutto è iniziato quando, nell’ambito dei programmi della Regione Sicilia, è stato chiesto di realizzare un piano di interventi che, da una parte consentisse di recuperare la plastica in mare - racconta Vito Pipitone, ricercatore Cnr Ismed - e dall’altra riutilizzare quanto rinvenuto, all’interno di un processo di economia circolare». Il tutto anche grazie alla nuova norma che «ha declassificato la plastica rinvenuta in mare, consentendone il suo prelievo». Quindi la predisposizione del progetto denominato Pescaplastica, sotto la guida della responsabile della struttura di Palermo Angela Cuttitta, e la predisposizione e piano di intervento.

Prima il progetto poi il pirolizzatore

«Il progetto - argomenta - è stato accompagnato da un’attività di monitoraggio delle principali zone di accumulo della plastica in mare, da una valutazione economica sulla scala di produzione efficiente e da un’intensa attività di comunicazione con le comunità locali». Primo passo, la costruzione di un pirolizzatore da sistemare al porto di Trapani. «Si tratta di un dispositivo, costruito in tempi brevi nonostante la penuria di materiali a causa della pandemia prima e del conflitto internazionale, che permette di recuperare il carburante dalla plastica - argomenta - attraverso un processo inverso».

Dalla plastica al combustibile

Nessuna produzione di diossina e neppure emissioni. «La plastica preselezionata viene inserita all’interno dove, a una temperatura di circa 400 gradi e in assenza di ossigeno, ripercorre il cammino inverso e si ricava l’olio combustibile Lo stesso olio può essere riutilizzato per produrre nuove materie plastiche “riciclate chimicamente” senza ricorrere, almeno in parte, nuovamente alle fonti fossili come il petrolio». Non solo: «Per far funzionare il pirolizzatore si usa una piccola quantità di energia prodotta, chiudendo il cerchio dell’energia circolare».

Un governo dei rifiuti positivo

Il tutto con una serie di effetti e benefici per le attività a terra. «Attraverso questo impianto sarà possibile realizzare azioni di potenziamento delle attività di banchina che, attraverso un sistema di governance locale dei rifiuti - argomenta ancora -, possano generare meccanismi utili per affrontare le problematiche legate allo smaltimento dei materiali sbarcati, promuovendo al contempo un’interessante ricaduta economico-produttiva. spento a livello locale».