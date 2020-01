La platea e gli effetti

1. No tax area

Esclusi 4 milioni di contribuenti

L’intervento sul taglio del cuneo fiscale, che sarà definito con decreto attuativo, riguarderà i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro annui. Al momento restano esclusi gli oltre 4 milioni di contribuenti che rientrano nella no tax area, vale a dire coloro che hanno redditi fino a 8.000 euro l’anno; per costoro, tuttavia, sono già operative una serie di agevolazioni, compreso il reddito di cittadinanza. Occorre ricordare che per gli 80 euro la no tax area sale a poco meno di 8.200 euro.

2. La fascia intermedia

Fino a 26mila euro da bonus a detrazione

Per i circa 9,4 milioni di lavoratori tra gli 8.200 euro e i 26.600 euro, che prendono gli 80 euro del governo Renzi, è prevista la trasformazione del bonus in detrazione fiscale. Ameno per i redditi tra i 15mila e i 26.600 euro. Mentre nella sotto-fascia tra gli 8.200 euro e i 15mila euro circa infatti la trasformazione del bonus in detrazione non sarebbe tecnicamente possibile, visto che con le detrazioni come quelle da lavoro dipendente o per carichi familiari, l’imposizione si azzererebbe, diventando, di fatto, soggetti “incapienti”.

3. Il tetto di 35mila euro

Estensione 80 euro con modulazione

La vera novità riguarda i circa 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano tra i 26.600 euro e i 35mila euro. A questa fascia di contribuenti infatti verranno estesi, totalmente o parzialmente, gli 80 euro, sempre sotto forma di detrazione, visto che oggi non li percepiscono. Per loro gli 80 euro in più, sotto forma di detrazione, andranno a salire da 26.600 euro fino a redditi di circa 34mila euro, per poi ridursi con un décalage – esattamente come accade adesso per il bonus Renzi – fino a alla soglia limite dei 35mila euro.