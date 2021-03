La Plenaria del Parlamento che punta a consolidare la ripresa cinese La quarta sessione del 13esimo Congresso Nazionale del Popolo varerà il nuovo Piano quinquennale 2021-25 e rivedrà la legge elettorale di Hong Kong di Rita Fatiguso

La quarta sessione del 13esimo Congresso Nazionale del Popolo varerà il nuovo Piano quinquennale 2021-25 e rivedrà la legge elettorale di Hong Kong

3' di lettura

La Cina torna alla normalità confermando, nei tempi e nei modi, il più simbolico dei suoi rituali pubblici: la seduta Plenaria annuale del Parlamento cinese in calendario all’inizio di marzo, quando i 2.200 rappresentanti dei due rami del Parlamento si riuniscono per due settimane nel Palazzo del Popolo della capitale per lavorare su un’agenda comune. Da sette anni la Plenaria, considerata la massima espressione della democrazia di Pechino, viene utilizzata anche per approvare progetti di legge di grande importanza.

Questo è l’anno della ripresa cinese che, dopo il drammatico andamento a “V” del 2020 ha iniziato a risalire la china. La ripresa sarà rafforzata grazie a una ferrea pianificazione che tiene conto di quanto successo finora, dalla pandemìa alla guerra commerciale scatenata dall’ex presidente Usa Donald Trump, dal decoupling forzato per le aziende presenti o che fanno affari con la Cina, fino alle ultime intese multilaterali che stanno ridisegnando il mondo.

Loading...

Il nuovo Piano quinquennale

La quarta sessione del 13 ° Congresso nazionale del popolo (NPC) che apre venerdì, preceduta di un giorno dall’apertura del 13esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), approverà il 14esimo Piano quinquennale 2021-25. Il piano prevede la dual circulation, l’autarchia tecnologica, il raddoppio del Pil entro il 2035 e un multilateralismo a tutto campo.

Il Partito compie cent’anni dalla fondazione ma è (e resta) l’ispiratore massimo delle strategie cinesi attraverso il Comitato centrale dello Standing Committee in mano a sette uomini guidati dal core leader Xi Jinping il cui incarico, ormai, non ha più scadenze temporali da quando il 19esimo Congresso nazionale del Popolo ha abolito il divieto al superamento dei due mandati quinquennali.

La vera agenda della Plenaria è stata stilata dal Comitato di fine febbraio e l’approvazione del Piano sarà il segnale più forte di stabilità che Pechino potrà dare al mondo intero, inclusa la nuova amministrazione americana ancora alle prese con la lotta alla pandemìa in casa propria.