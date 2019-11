La Pmi che sfida i big nella manifattura additiva Il progetto di Ivano Corsini, imprenditore emiliano in grado di portare sul mercato una stampante 3D interamente made in Italy in grado di lavorare l’acciaio di Luca Orlando

Problema. Soluzione. Nasce così la sfida di Ivano Corsini ai colossi globali della manifattura additiva, con l’imprenditore emiliano oggi in grado di portare sul mercato una stampante 3D in grado di lavorare ogni tipologia di acciaio, realizzata da una Pmi con una manciata di addetti.

Tutto parte da un braccetto piegatore, componente dalle forme complesse necessario per il lavoro di Au.Te.Bo, una delle aziende di Corsini. Componente realizzato in origine in tre parti diverse, con tempi e costi di produzione rilevanti, successivamente realizzato in modalità additiva, sfruttando cinque brevetti esclusivi.

L’utilizzo del nuovo metodo ha portato ad un taglio dei costi del 17% nella produzione del componente, abbattendo anche il tempo necessario da 35 ore a poco più di 11.

Esiti che hanno spinto Corsini ad industrializzare il modello, arrivando sul mercato con il progetto 3D4STEEL.

«Sistema industriale interamente italiano - spiega - e prima stampante 3D al mondo ad essere specializzata nell'uso di un solo materiale».