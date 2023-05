La Pmi dei gasometri punta su sviluppo tech e acquisizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nove brevetti, oltre mille impianti in attività in tutto il mondo, due siti produttivi, uno a Gadesco Pieve Delmona, in provincia di Cremona, e l’altro in Arkansas a North Little Rock, nel sud degli Stati Uniti. Sono alcuni numeri di Ecomembrane, Pmi che è riuscita a ritagliarsi una posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas. «Ci consideriamo tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell’era moderna - racconta Lorenzo Spedini, fondatore e amministratore delegato di Ecomembrane -. Siamo specializzati nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate Pvc e di ogni componente dei prodotti, necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica».

Nell’area delle fonti alternative che soluzioni avete sviluppato per la produzione di energia rinnovabile?

Nell’arco di oltre vent’anni di attività abbiamo sviluppato, progettato e installato componenti per impianti di produzione biogas e biometano oltre ai sistemi di stoccaggio di biogas, metano, CO2, idrogeno. Soluzioni in produzione in oltre 40 paesi tra cui Usa, Corea del Sud, Turchia, Malesia oltre l’Italia.

Quali sono i mercati chiave per il vostro business e quali paesi considerate emergenti?

Oltre a quello italiano, in veloce espansione grazie agli incentivi finanziati dal Pnrr per gli impianti a biometano, i mercati chiave per il nostro sviluppo sono gli Usa e il Canada, aree core dove la nostra tecnologia è stata adottata e finanziata e dove vediamo enormi potenzialità di crescita. Ora il focus è concentrato sui mercati del Nord Europa in cui gli obiettivi sulle rinnovabili sono ambiziosi. Infine, puntiamo anche a mercati emergenti per le energie alternative come Giappone e Sud Corea, dove abbiamo già venduto le nostre soluzioni e registriamo un crescente interesse, in prospettiva, anche l’India e l’Australia.