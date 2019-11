La poesia ragionata di Emilio Zucchi “Transazione eseguita” è in libreria per i tipi di Passigli Poesia di Niccolò Nisivoccia

Nei limiti entro i quali le classificazioni e le categorie abbiano un senso, la nuova silloge poetica di Emilio Zucchi, “Transazione eseguita” (Passigli Poesia, 50 pp., € 10), può essere senz'altro inscritta nel genere della poesia civile, o perfino politica; e non a caso Giuseppe Conte, nella prefazione, e lo stesso Zucchi nella nota finale evocano esplicitamente il nome di Pasolini.

Così come al nome di Pasolini potrebbe essere aggiunto quello di Roberto Roversi, dei cui versi i critici sottolineavano caratteristiche che potrebbero essere benissimo attribuite anche ai versi di Zucchi: su tutte, il loro valore di “possibile resistenza” contro l'“ipocrisia di fondo del mondo contemporaneo”. Più in generale ancora, “Transazione eseguita” appartiene al genere della poesia ragionata, intelligente; della poesia che non teme di venir meno al proprio statuto per il fatto di affondare e sprofondare nella realtà, di assumerne il tono anche più crudo e prosaico contro ogni velleità di astrattezza o lirismo a tutti i costi.

Di più: Zucchi non teme neppure di spingere il ragionamento perfino oltre i confini della polemica, fino all'ironia spietata o anche all'indignazione o alla rabbia tout court.

Del resto, la prosaicità della silloge è manifesta fin dal titolo, nella sua freddezza giuridica ed economica; ed è quasi una dichiarazione d'intenti, potremmo dire, se è vero che poi la medesima freddezza è presente quasi ovunque nel corpo della raccolta, e cioè quasi in tutte le poesie, dove compaiono – spesso anche solo in pura e semplice sequenza, in un accostamento solo all'apparenza neutrale – parole quali “holding”, “smartphone”, “web”, “mutuo”, “tassi d'interesse”, “Wall Street”, “check- in”, “low cost”, “memory cash collect”.



È questa la realtà, la contemporaneità con la quale Zucchi si confronta e che guarda dritto in faccia: una contemporaneità espressa dalle parole che ne svelano e rivelano, anche da sole, la trama. Ed è qui, proprio nel disvelamento involontario di questa trama del reale, che risiede il significato del titolo, aldilà della sua freddezza nominale: cos'altro è, infatti, la nostra attuale vita di cittadini occidentali, se non un quotidiano abdicare all'umanità, o meglio a quelli che della condizione umana dovrebbero essere gli autentici elementi costitutivi (la fragilità, i sentimenti, la pietas), in nome appunto di un'economia e di una freddezza che tutto confondono e nascondono? In diritto, la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o che potrebbe insorgere; nella nostra contemporaneità, la transazione alla quale abbiamo acconsentito (e che abbiamo già eseguito) è quella per effetto della quale abbiamo ci siamo ormai abituati all'idea di chiudere gli occhi davanti a qualunque orrore della più varia natura – “il pianto/ delle aurore”, le “orrende grandi navi, incubo urlante/sui nitriti sfiancati delle gondole/nel sole obliquo”, “le mani dei bambini/asiatici e africani/mozzate dagli ingranaggi delle holding”, i “manganelli alzati”, gli “esuberi alle linee/di produzione”, “il tradimento del mondo” e “della terra” – in cambio di un'illusione di felicità, di manciate di benessere.

Parole orrende

Le parole parlano da sole, perché sono parole a loro volta spesso “orrende”. Preferiamo non guardare, non sapere, nasconderci nell'ombra, fingere che niente ci riguardi; siamo disposti a tutto, anche a tradire noi stessi, pur di essere o crederci felici (anzi: “felici, felici, ultrafelici”), la felicità essendo diventata quasi un obbligo da assolvere piuttosto che un'aspirazione o un'utopia, legittima o illegittima che sia. Ma la realtà è immanente, sembra voler dirci Zucchi, perché noi stessi ne siamo parte, perché siamo noi stessi a crearla, perché noi stessi ne siamo sempre responsabili e corresponsabili.