La poesia rinasce in metro e assalta il cielo. Cataldo Dino Meo “sposta il limite”

Milano, metropoli arsa dai più accesi contrasti: palazzi d’archistar, inflessibili periferie, scampoli della “vecchia” città meneghina, sogni lucidi, incubi rarefatti. Qui, un poeta in carrozzina elettrica si aggira per la metropolitana e canta, in live travolgenti, la vita, i suoi “fotogrammi smarriti” (un’espressione, come le successive citate fra virgolette, tratta dalla sua immaginifica fucina). Sembrerebbe un film, un po’ noir, dai tratti distopici o fantascientifici, se non fosse tutto vero: Cataldo Dino Meo – sensibilità scettica, animo guerriero, carisma hollywoodiano – è la star rock di un mondo di poesia underground che fatica ad accedere ai riflettori mediatici, ma prospera in una dinamitarda dimensione creativa che il mainstream non riesce a sopire.



Nella giungla urbana

Disgustato dalla poesia lirica e intimista, ripiegata sulla soggettività (spesso) narcisistica degli autori, riflessa in “rituali piagnucolanti”, così come ostile a ogni forma di cultura accademica e salottiera, Meo dissemina il suo linguaggio forte e innovativo nella giungla urbana: nel 2023, aderendo al progetto “Sound Underground” promosso dal Comune di Milano in collaborazione con ATM, ha calcato i palcoscenici delle principali stazioni della M2 – Loreto e Bicocca –, per poi esibirsi pure al Parco Sempione. Qui è tornato anche il 21 giugno, in occasione de “Il solstizio dei poeti”, iniziativa culturale in cui la poesia diventa festa, celebrazione, una “Eleusi permanente” dove si rivela una “parola fiammeggiante che sfugge a tutti i canoni di una cultura vigliaccamente prudente”.

Poesia, accesa, vulcanica, impietosa

La sua poesia, accesa, vulcanica, impietosa, è recitata con veemenza e accompagnata da raffinate composizioni musicali. Il sogno di Meo è infatti da sempre quello di “sottrarre la poesia all’insufficienza della parola stampata”. Novello aedo, rapsodo, musico, celebra la poesia nella sua forza orale. Meo prende la vita di petto, gustandone le contraddizioni, oltre qualsiasi forma di ideologismo dogmatico. A lui si applica senza sbavature una celebre citazione di Antonin Artaud: “Se sono poeta o attore non lo sono per scrivere o declamare poesie, ma per viverle. Quando recito una poesia non è per essere applaudito, ma per sentire corpi d’uomini e di donne, dico corpi, tremare e volgersi all’unisono con il mio”.

Per circa quindici anni ha perseguito questo delirio lucido insieme al fratello Antonio, sofisticato videomaker – entrambi della stessa risma, “stirpe borderline estatica” impegnata in “situazioni ad alto voltaggio insurrezionale”. Mediante le produzioni Video ALOK Milano i due artisti elaborano un nuovo genere espressivo: non più la classica video-poesia, bensì video-clip, impostati come quelli musicali, in cui il poeta, recitando insieme ad altri attori, racconta una storia per immagini, di cui la recitazione poetica è accompagnamento “sonoro”, come se fosse un concerto elettro-rock. Poi, Dino è tornato a respirare l’aria infera della metro. Un ritorno, sì, perché già nell’inverno del 1980 si era esibito presso la fermata Duomo, ammirato da una folla di curiosi, recitando la propria poesia “Caravaggio” e intonando il verso sconvolgente: “Voglio uccidere!”.

La sua poesia, alimentata da una parola decisa, violenta e sacra, deflagra in quella potenza che nemmeno la poliomelite ha saputo piegare. Si definisce “l’arciere storpio a guardia lungo i bastioni disobbedienti di Sparta”. Sicuramente è un inattuale, il suo tempo non è il nostro – “vivo nel mondo attuale come un castigato agli arresti domiciliari per manifesta inconciliabilità”. La sua temporalità è il vortice tridimensionale della letteratura, dell’arte, della psichedelia. Quello che ha condensato nella sua ultima pubblicazione, compendio e attenta levigatura dell’opera letteraria di una vita: “Sposto il limite. Le parole che non uccidono lavorano per il nemico” (Agenzia X, Milano 2023; https://agenziax.it/index.php/sposto-il-limite).