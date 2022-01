La politica di coesione nel processo di integrazione europea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono passati ormai più di trent’anni dall’avvio del primo ciclo di programmazione della politica di coesione (1989-1993). Nata per bilanciare le disparità che emergevano come conseguenza della progressiva rimozione di tutte le barriere alla libera circolazione di persone e servizi, di merci e di capitali, è divenuta nel tempo la principale politica di investimento dell’Unione europea. L’idea di fondo è rimasta quella iniziale, ovvero la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle Regioni per migliorare il benessere dei cittadini. Sotto il profilo della governance, ovvero dell’insieme delle regole per la programmazione e la realizzazione degli interventi, resta centrale il principio del partenariato che garantisce un adeguato coinvolgimento dei livelli di governo più vicini ai cittadini, destinatari ultimi dei benefici degli investimenti europei. Le regole fondamentali di riferimento sono oggi contenute nel Titolo XVIII del TFUE. Per ogni ciclo di programmazione sono poi approvate regole specifiche. Nel tempo è stata valorizzata la dimensione territoriale, che consente il raggiungimento degli obiettivi strategici mediante interventi di diversa intensità a seconda delle caratteristiche delle diverse parti del territorio (secondo la logica place based suggerita dal Rapporto Barca del 2009).

L’efficacia della politica di coesione

La complessità della materia non consente di individuare indicatori per dimostrare in maniera univoca l’efficacia degli investimenti effettuati negli anni. Tuttavia, le analisi controfattuali evidenziano in maniera chiara che gli investimenti europei hanno inciso notevolmente sullo sviluppo delle aree più svantaggiate del territorio degli Stati membri e comunque sulla convergenza delle economie nazionali. In concreto, gli investimenti europei hanno consentito di sostenere la crescita delle economie nazionali e dei livelli di occupazione, di migliorare i livelli di assistenza e di istruzione della popolazione, di potenziare le infrastrutture nazionali. Si può quindi dire raggiunto l’obiettivo fondamentale, che può essere individuato nella capacità di dimostrare la volontà comune di migliorare le condizioni di vita dei cittadini dell’Unione europea indipendentemente dal luogo in cui sono nati (cfr. Rapporto del Commissario George Thomson adottato nel 1973, e richiamato nel Rapporto Barca del 2009).

Le sfide di oggi

Il contesto storico, politico, economico e sociale è ben diverso rispetto a quello del tempo in cui ha preso avvio il processo di integrazione europea. Tuttavia, ancora oggi esistono nell’Unione Europea importanti disparità di ordine economico, sociale e territoriale. Inoltre, è urgente trovare risposte convincenti per contenere il fenomeno della progressiva disaffezione dei cittadini verso le Istituzioni e i tentativi di rallentamento del processo di integrazione ispirati dall’idea di recuperare spazi di azione a livello nazionale. La strada maestra per assicurare una crescita duratura, inclusiva e sostenibile sembra ancora essere la solidarietà tra gli Stati membri, che è alla base del progetto di integrazione europea. La politica di coesione è un’applicazione concreta di tale principio, che è poi alla base anche dell’ambizioso programma di sostegno alle economie nazionali del PNRR, che è stato infatti reso possibile grazie alle regole europee per la realizzazione degli obiettivi della coesione (art. 175, co.3, TFUE). Per comprendere le ragioni che giustificano oggi i significativi investimenti per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, si deve dare risposta ad almeno due domande, strettamente collegate tra loro. Vale ancora la pena che l’Unione europea si faccia carico di favorire la riduzione del divario di sviluppo delle diverse regioni, o tale compito potrebbe essere svolto meglio dagli Stati membri? In che modo la dimensione territoriale può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del processo di integrazione europea?

Il webinar è organizzato nell'ambito del progetto Work4Future co-finanziato dalla Commissione Europea – Dg Regio e realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con OBC Transeuropa e CNR-Issirfa.

Hai delle domande da porre durante l’evento? Inviale a businessinformation@ilsole24ore.comIl webinar è organizzato nell’ambito del progetto Work4Future co-finanziato dalla Commissione Europea – Dg Regio e realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con OBC Transeuropa e CNR-Issirfa.