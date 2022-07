La politica del «noi» delle donne del Pci

Accanto ai nomi, ci sono i numeri: a fine dicembre del ’45, ricorda Livia Turco, all’altezza del V Congresso del Pci, le iscritte al partito sono 300mila; nel ’79 superano 446mila, una cifra pari al 25% del totale. In Parlamento la presenza rimane esigua, figlia di un partito (e di una cultura diffusa) maschilista. Se nella prima legislatura le elette alla Camera sono 45, di cui 19 comuniste, nella seconda sono 34 di cui 16 del Pci, nella terza 25 (di cui 8); bisognerà aspettare la VII legislatura (1976-79) per vedere elette 65 deputate (44 delle quali comuniste). Un dato, quest’ultimo, che riflette il cambiamento in atto nel Paese, percorso dall’impetuosa mobilitazione femminista, in cui la domanda di riforme non è più eludibile. Lo conferma l’alta affluenza ai referendum che chiedono di cancellare le leggi sul divorzio e sull’interruzione di gravidanza, approvate rispettivamente nel 1970 e nel 1978: per il primo, nel ’74, va a votare l’87,7%; per il secondo, nell’81, il 79,4%, segno che sulle questioni che toccano la vita delle persone la risposta c’è ed è forte.

Sono anni, questi, in cui appaiono lontane le tempeste che avevano investito il partito, nel ’56 per i fatti d’Ungheria e per il rapporto Chruščëv , nel ’68 per la Primavera di Praga (a questo proposito, l’autrice non si sofferma sulla nascita del «Manifesto» e sulla radiazione di Rossana Rossanda e Luciana Castellina, citate in successivi passaggi), ma la perdita di Adriana Seroni, nel febbraio 1984, e di Enrico Berlinguer pochi mesi dopo, sono un colpo da cui non ci si rialza facilmente: «Ci sentivamo orfane», con «un senso di smarrimento politico ed esistenziale», osserva Turco. Affrontare questioni sempre più stringenti per le italiane - quali il tema della disoccupazione, acuito dalla mancanza di servizi e di un welfare adeguato, una gestione del tempo che consentisse alle donne di lavorare senza pregiudicare l’esperienza della maternità - è l’obiettivo della nuova generazione di comuniste, guidate proprio da Livia Turco. Le frenerà solo la fine del Pci, cui seguiranno nuovi assetti.

Compagne va letto, prima di tutto dalle ragazze e i ragazzi, per la lezione che trasmette con chiarezza e passione. E anche per il monito dell’autrice, che nella premessa avverte: «Sono state soggetto collettivo, hanno sempre amato il gioco di squadra, ma non si sono cimentate con il potere e con i suoi meccanismi e questo è stato il loro limite, perché ha impedito di tradurre in forti leadership individuali quella che era una grande forza collettiva diffusa sul territorio».

Compagne. Una storia al femminile del Partito comunista italiano

Livia Turco

Donzelli, pagg. 190, € 19