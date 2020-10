La politica, non l’economia, richiede un ruolo internazionale rafforzato per l’euro di Federico Steinberg e Alicia Garcìa-Herrero

(AFP)

Dal lancio dell’euro, molta attenzione si è concentrata sul ruolo internazionale che potrebbe svolgere la valuta comune. Vista dall’esterno, una moneta unica europea avrebbe dovuto diventare un rivale del dollaro. Vista dall’interno, però, l’idea che l’euro diventasse una valuta di riserva internazionale non era un obiettivodichiarato. Le forze di mercato sarebbero state lasciate a decidere il suo destino.

A vent’anni di distanza, tuttavia, il mondo si sente sotto pressione a causa della crescente competizione strategica tra Cina e Stati Uniti. L’Unione Europea si sta svegliando di fronte ad un’Alleanza Transatlantica balbuziente e a una Cina sempre più assertiva. In questo contest, la promozione del ruolo dell’euro come moneta internazionale è uno degli strumenti a disposizione dell’UE per eventualmente riconquistare una parte della perduta sovranità economica.

È interessante notare che, nella congiuntura attuale, non è solo l’UE ad avere bisogno dell'euro per sostenere la sua autonomia strategica. Lo stesso vale per il resto del mondo, in particolare per la Cina e per tutti i paesi che temono un uso del dollaro come un’arma da parte degli Stati Uniti. Questo significa anche che i fondamentali economici potrebbero non essere il fattore chiave dietro la spinta per un maggiore uso internazionale dell’euro. La geopolitica sembra essere al primo posto.

L’euro è già la seconda valuta più scambiata a livello internazionale dopo il dollaro, ma è ancora in ritardo per quanto riguarda alcune delle funzioni chiave di una valuta internazionale, come il suo ruolo di riferimento per l'uso privato e ufficiale. I mercati delle materie prime e le altre valute al di fuori dell’area dell’euro non scelgono l’euro come riferimento per fissare i loro prezzi. Inoltre, il ruolo internazionale dell’euro ha subito un duro colpo durante la crisi del debito sovrano europeo di un decennio fa, quando la sopravvivenza della moneta unica era a rischio e gli insediamenti transfrontalieri denominati in euro sono diminuiti notevolmente.

Si potrebbe sostenere che questo è stato il riflesso delle forze di mercato: il vantaggio dell’operatore storico e, soprattutto, la quota minore dell’area dell'euro nell'economia globale. Inoltre, gli Stati Uniti sono un enorme debitore netto internazionale, con i non residenti che detengono un enorme riserva di attività finanziarie liquide. Questo non è certamente il caso dell'area dell'euro, che è ancora un creditore esterno netto e ha frammentato i mercati dei capitali.

Al di là dei fattori economici, all’euro è mancato anche il sostegno politico per diventare una valuta di riserva più radicata, cosa che è diventata molto evidente durante la crisi del debito sovrano dell’area dell’euro. Ma le cose sono cambiate. L’erosione del cosiddetto ordine economico liberale, l’ambiente esterno sempre più ostile e il timore che i paesi dell’UE possano prendere posizioni diverse nella competizione Cina-USA, hanno messo in allarme i leader del blocco sulla necessità urgente di aumentare la sovranità economica (e tecnologica). Ciò significa che avere una moneta internazionale non è più un rischio per la stabilità dei prezzi, come avrebbe potuto pensare la Banca Centrale Europea al momento della nascita dell’euro, ma piuttosto un’opportunità per esercitare il potere economico oltre i confini.

Ma nonostante questo contesto, ci troviamo di fronte a delle azioni sia a livello domestico che esterno, volte al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro? Sembra di si.

Sul piano interno, la BCE sta reagendo in modo molto più aggressivo alla pandemia COVID-19 di quanto non abbia fatto durante la crisi del debito sovrano europeo, fornendo temporaneamente liquidità illimitata e un freno al debito pubblico. Inoltre, ha anche esteso le linee di swap a diverse banche centrali al di fuori dell'area dell'euro, seguendo l'esempio della Fed. Inoltre, sta per essere creato un asset privo di rischio a livello UE per il finanziamento del fondo di recupero di 750 miliardi di euro dell'UE.

All'esterno, la Cina e la Russia si stanno diversificando rispetto al dollaro USA, se si considerano le loro disponibilità di titoli di Stato statunitensi e di attività in dollari nelle loro riserve.

Va da sé che sono necessari ulteriori passi per rilanciare l'euro come valuta internazionale, ma ulteriori passi economici potrebbero non offrire una risposta completa. Una politica estera più unitaria sembra essere il fattore cruciale per spingere ulteriormente verso la sovranità economica - e altre forme di sovranità.

Tutto sommato, potrebbe essere arrivato il momento di un euro più internazionalizzato, per la ricerca di autonomia strategica dell'UE e per la necessità che la Cina e gli altri Paesi emergenti minacciati dall'armamento americano del dollaro trovino una valuta alternativa con cui commerciare. L'euro, una moneta orfana al suo inizio, può quindi trovare oggi più sostegno di quanto si potesse immaginare. È tutta una questione di mancanza di opzioni, sia all'interno che all'esterno.

Federico Steinberg, Istituto Reale Elcano e Alicia García-Herrero, Bruegel