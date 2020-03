La “polizza famiglia” si ottiene in automatico o va richiesta appositamente?

(luckybusiness - stock.adobe.com)

Nella prassi seguita di solito dalle compagnie in questi primi giorni di applicazione della norma, per le polizze nuove il beneficio viene riconosciuto direttamente per iniziativa degli operatori (agenti o personale di call center o altri uffici centrali). In caso di rinnovo di una polizza già esistente, invece, si tende a confermare la situazione in atto e quindi è il cliente a dover fare presente che potrebbe fruire dell’agevolazione. Inoltre alcune compagnie in questi primi giorni non sono pronte a riconoscere il beneficio sulle polizze che vengono rinnovate; lo saranno da marzo. In generale, le nuove regole hanno molto appesantito il lavoro e i costi a carico degli agenti, chiamati a studiare i documenti, verificare che il cliente abbia i requisiti e spiegargli eventualmente perché non ha diritto al beneficio; le compagnie stanno cercando di mettere a punto procedure il più possibile automatiche.