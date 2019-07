La polizza dei venditori paga i danni da vacanza rovinata

Assicurazione obbligatoria

Oltre ad una più estesa tutela del viaggiatore al momento dell’acquisto, l’attuale Codice del Turismo ha introdotto anche nuove forme di assicurazione obbligatoria per gli operatori. In base alla nuova formulazione dell’articolo 47, quindi, vige ora il principio generale per cui ogni organizzatore e/o venditore stabilito sul territorio nazionale dev’essere coperto da un contratto assicurativo per la responsabilità civile, al fine di garantire il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei viaggiatori.

Oltre a ciò, i singoli pacchetti turistici dovranno essere assistiti da polizze per la tutela dei viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, al fine di garantire, oltre al rimborso del prezzo, anche il rientro immediato dei clienti che si trovino già in viaggio. Fermo restando che tale ultimo obbligo grava anche sugli operatori extraeuropei, quando essi operino in Italia o comunque dirigano la loro attività verso l’Italia, il successivo articolo 49 del Codice del turismo estende l’adozione delle citate polizze per il caso di insolvenza o fallimento anche a quegli operatori che si limitano ad agevolare l’acquisto di «servizi turistici collegati», ovvero di servizi che, pur non costituendo un “pacchetto”, sono stati acquistati per lo stesso viaggio o la stessa vacanza attraverso contratti tra loro concatenati.

In tal caso, il professionista che ha “agevolato” tale concatenazione dovrà esplicitare in modo chiaro e preciso ai propri clienti che, pur non potendo godere della stessa tutela riservata all’acquisto di un pacchetto turistico, potranno comunque godere della medesima protezione in caso d’insolvenza o fallimento del fornitore, ottenendo il rimborso di tutti i pagamenti effettuati.

Possibile stipulare più polizze