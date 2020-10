La Polonia all’attacco di Nord Stream 2 Maxi-multa miliardaria contro Gazprom Varsavia sostiene che il completamento del gasdotto russo-tedesco viola le regole sulla concorrenza e minaccia gli interessi dei consumatori di Antonella Scott

La sala di controllo di Gazprom a Bovanenkovo, il giacimento della penisola artica di Yamal da cui parte il gas fornito all’Europa

Il completamento di Nord Stream 2 appare sempre più una corsa a ostacoli. Alla minaccia incombente di nuove sanzioni europee, ma soprattutto americane, il gasdotto che dovrebbe raddoppiare i volumi di gas trasportati direttamente in Germania dal “gemello” Nord Stream 1 - gas estratto nei giacimenti siberiani di Yamal - deve ora affrontare l’offensiva della Polonia, da sempre ferocemente contraria al progetto. Nord Stream 2 è costruito per il 90%: a 120 km dal traguardo, potrebbe bloccarlo una super-ammenda da più di 29 miliardi di zloty (pari a circa 6,45 miliardi di euro), recapitata dall’ente anti-monopolio di Varsavia (UOKiK) al termine di un’inchiesta durata due anni.

La multa, ha sottolineato il presidente dell’Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori Tomasz Chrostny, è «senza precedenti»: la massima possibile. Corrisponde al 10% delle entrate annuali di Gazprom, il monopolio russo proprietario del gasdotto. Gasdotto che secondo le autorità danneggia i consumatori polacchi, oltre a suscitare riserve in tema di sicurezza energetica e di rispetto delle regole sulla concorrenza. Nel mirino di Varsavia è anche il legame tra Gazprom e le cinque compagnie europee che non hanno partecipato a una joint-venture proprio per non incorrere in sanzioni; ma con 950 milioni di euro a testa hanno contribuito a metà del finanziamento e alla costruzione del gasdotto.

Si tratta delle tedesche Wintershall e Uniper, della francese Engie, l’anglo-britannica Royal Dutch Shell e l’austriaca Omv. A cui Varsavia ha recapitato un’altra multa per un totale di 52 milioni di euro, pari al 10% del loro fatturato annuo. Multa accompagnata dall’ordine di ritirarsi dal progetto entro 30 giorni. Gazprom ha già annunciato che ricorrerà in appello contro la decisione di Varsavia, «che viola i principi di legalità e proporzionalità, oltre al diritto a un equo confronto. L’ammontare senza precedenti della sanzione tradisce il desiderio di contrastare Nord Stream 2 con qualunque mezzo».

Gazprom, ha aggiunto a nome del Cremlino il portavoce Dmitrij Peskov, «farà di sicuro tutto quanto si può e si deve fare per rispondere». Da Bruxelles, il commissario Ue alla Concorrenza Margaret Vestager ha spiegato di non conoscere i dettagli dell’inchiesta, non essendo su questo a stretto contatto con le autorità polacche. Ha però definito «molto raro» il ricorso a un’ammenda così pesante: «Di certo non è mai avvenuto durante il mio incarico».

L’interesse dei consumatori

«Il lancio di Nord Stream 2 - aveva dichiarato Tomasz Chrostny da Varsavia - minaccia la continuità delle forniture di gas naturale alla Polonia. È anche molto probabile che inneschi un aumento dei prezzi, a danno dei consumatori polacchi. Il completamento del progetto aumenta la dipendenza dal gas russo: non solo per la Polonia, ma anche per altri Paesi europei. È inverosimile che delle corporation occidentali non lo capiscano, e che partecipino a un’impresa che non soltanto disturba la competizione nel mercato, ma costituisce pure una minaccia per la sicurezza energetica europea».