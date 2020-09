La Popolare di Sondrio soffre in Borsa, possibile rinvio al 2021 della trasformazione in spa

(Ansa)

Scattano le vendite sulla Popolare di Sondrio, mentre si ipotizza un possibile rinvio al 2021 della trasformazione in Spa. Il titolo perde oltre tre punti percentuali, in un mercato in rialzo di quasi un punto percentuale. "Riteniamo che la proroga di un anno dei termini della trasformazione in Spa possa ridurre l`appeal speculativo di breve termine, pur rimanendo un catalyst importante per il titolo", sottolineano gli analisti di Equita.

Un emendamento presentato al Senato contiene la proroga

Secondo quanto riportato dall'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor, le Commissioni Affari costituzionali e Lavori Pubblici del Senato che stanno lavorando alla conversione in legge del decreto Semplificazioni hanno approvato un emendamento che prevede la proroga di un anno al 2021 del termine di trasformazione in Spa delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro. Il 16 luglio scorso la Corte di Giustizia Europea aveva ribadito la conformità della legge che nel 2015 imponeva la trasformazione in Spa delle popolari con attivo superiore agli 8 mld alla normativa europea e che l`udienza del Consiglio di Stato per valutare la rimozione delle ordinanze sospensive in merito all`obbligo di trasformazione delle popolari era stata fissata per il 1 ottobre.

La corsa del titolo in attesa della Spa

"Negli ultimi due mesi - spiegano da Equita - il titolo della Popolare di Sondrio ha sovraperformato il settore bancario (+11%, +5% rispetto all`indice settoriale) anche grazie a un progressivo aumento dell`appeal speculativo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea". Dopo la trasformazione in spa della Popolare di Bari, nel giugno scorso, solo la Popolare di Sondrio mantiene la forma giuridica di società cooperativa per azioni con il voto capitario.

