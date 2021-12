La Porsche virtuale dei videogiochi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Progettare una hypercar senza dover rispettare nessuna regola, dal contenimento delle emissioni alla riduzione dei costi. Impossibile? No, se si tratta della nuova Porsche Vision Gran Turismo, pronta a debuttare il prossimo 4 marzo nel simulatore di guida Gran Turismo 7.

Il team guidato da diretto Michael Mauer, capo del design di Porsche, ha progettato una vettura virtuale che da una parte presenta forti richiami a modelli reali come la Taycan e la 911 e dall’altra introduce nuove concetti come i generosi passaruota sagomati o l’entrata in vettura tramite un blocco unico formato da tetto e parabrezza.

Loading...

A bordo la strumentazione presenta i classici tre elementi circolari, come su 718, ma dice addio alle lancette e svela un nuovo schermo olografico curvo.

Nessuna informazione sulla scheda tecnica della Vision Gran Turismo, se non che sarà ovviamente alimentata esclusivamente da motorizzazioni elettriche.