La portabilità dei dati non è un diritto senza limiti

La portabilità dei dati

Il diritto alla portabilità dei dati, disciplinato dall'art. 20 del Gdpr, il regolamento generale per la protezione dei dati, prevede la possibilità per gli interessati di chiedere al titolare del trattamento dei dati (l'azienda X) di ottenere i dati personali che li riguardano, trasferendoli a loro o, se possibile, direttamente al nuovo titolare (l'azienda che offre un servizio analogo o anche diverso a quello dell'azienda X).

Il diritto alla portabilità nasce dall'esigenza di voler dare all'utente di questi servizi l'occasione di poter cambiare operatore di un dato servizio con facilità, trasferendo i propri dati personali a un fornitore di un servizio diverso. Ne abbiamo sperimentato tutti l'efficacia quando oltre un decennio fa arrivò il diritto alla portabilità del numero cellulare che innescò la prima vera competizione tra gli operatori della telefonia, con conseguente abbassamento dei prezzi delle tariffe, a beneficio dei consumatori.

Su questa strada si sta procedendo anche con il Data Act, in discussione a Bruxelles, che prevederà la portabilità anche dei dati non personali. Peraltro, la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Gdpr anche attraverso piattaforme di intermediari non è nuova ed è sicuramente una importante opportunità offerta dal nuovo quadro di regole europee sulla circolazione dei dati, per facilitare questo esercizio spesso poco conosciuto e farraginoso.

Il caso

Ciò che si imputa a Google è che abusi della sua posizione dominante per non rispondere alle domande della start up italiana, impedendole di gestire le richieste di portabilità dei dati, su mandato dei suoi utenti. Se per Google la procedura interna serve a verificare la genuinità delle richieste, per l'Agcm tale scelta risulta essere un modo per frenare l'innovazione di modelli alternativi alla gestione dei dati, che potrebbero nascere grazie al diritto alla portabilità dell'art. 20 del Gdpr.

Tralasciando un attimo la questione strettamente collegata all'abuso di posizione dominante e volendo rimanere nel solo campo della circolazione dei dati, occorre menzionare alcuni punti importanti. Il diritto alla portabilità nasce sì per ribilanciare a favore dell'utente quello squilibrio di potere nei confronti delle aziende in generale, e delle Big Tech in particolare, ma non a tutti i costi e sempre e comunque.