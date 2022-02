La possibile frenata della Bce sui tassi spinge le utility in Europa, corre Enel

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le utility volano in tutta Europa (+4% lo stoxx di settore) e trascinano anche il listino di Piazza Affari al rialzo. A spingere il comparto, più che il rincaro dei prezzi del gas (il cui impatto dipende dalle esposizioni delle singole aziende e dai contratti di fornitura), è soprattutto la prospettiva che le banche centrali possa frenare sulla manovra di restrizione monetaria annunciata nelle scorse settimane. Una prospettiva simile - fanno notare gli operatori - ha spinto ieri in forte rialzo anche il Nasdaq, che come noto è l'indice di Wall Street più sensibile alle mosse della Fed sui tassi e il più penalizzato nelle ultime settimane. Da sempre le utility vengono percepite come un'alternativa azionaria ibrida alle obbligazioni e quindi la prospettiva di un rialzo dei rendimenti sul mercato aveva pesato non poco sulle loro quotazioni, con l'aggravante in Italia del decreto taglia profitti e del ddl concorrenza.

Così in tutta Europa fioccano i rialzi. In Italia Enel balza sul Ftse Mib insieme a Terna e Italgas, brillanti anche A2a, Hera e Snam; fuori dall'Italia la spagnola Endesa e la tedesca Rwe recuperano oltre il 6% mentre sul Cac Engie segna +4,5%.

Draghi, possibile riapertura centrali a carbone



Nel nostro Paese, peraltro, il premier Mario Draghi ha anche aperto alla possibilità di riattivare temporaneamente le centrali a carbone, per le quali va ricordato è previsto il completo spegnimento entro il 2025. Stando ai dati di Assocarboni, in Italia sono rimaste sette centrali. Una, in Sardegna, da circa 600 MW, è dei cechi di Eph, una di A2A (due unità da complessivi 320 MW) mentre le altre cinque sono di Enel.