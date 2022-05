La possibile rivoluzione dell’euro digitale e nuovi parametri di riferimento

Chiariamo il nostro punto per il lettore ed evitiamo gli equivoci su una nozione di base di macroeconomia.

Il moltiplicatore è un concetto convenzionale utilizzato per esprimere in modo riassuntivo, ma rigoroso, il rapporto di causalità tra base monetaria (base money) e l’offerta di moneta estesa (broad money) nel sistema economico.

Nessuno immagina che questo rapporto sia esogeno e costante nel tempo come noi stessi accenniamo nell’articolo parlando della riduzione del moltiplicatore occorsa negli ultimi anni. Non per questo stimare ed avere un’aspettativa su questo rapporto non è importante, anzi essenziale per una banca centrale che voglia perseguire il suo obiettivo di controllo dell’inflazione. Se la banca centrale verifica che la sua stima non è corretta (e dunque sottostima o sovrastima la moneta complessivamente creata nel sistema per una certa base monetaria) ha la possibilità di intervenire e fare fine tuning con i vari strumenti che ha a disposizione al fine di raggiungere il rapporto obiettivo desiderato tra base monetaria e moneta estesa.

Per la natura del sistema finanziario sappiamo che, data questa variabilità, è molto più facile controllare il rapporto verso l’alto imponendo requisiti prudenziali e vincoli al sistema bancario piuttosto che stimolarne la crescita cercando di incentivare l’aumento dei prestiti a partire da un’ammontare di base monetaria data. È il problema illustrato da Keynes quando afferma che si può portare il cavallo alla fonte ma non costringerlo a bere (offrire agli imprenditori opportunità di finanziamento con prestiti bancari a condizioni convenienti ma non costringerli ad investire).Questo perché le decisioni d’investimento che poi sono in parte importante finanziate da prestiti bancari dipendono dai cosiddetti “spiriti animali” e da moltissimi fattori incluse ovviamente le aspettative positive o meno sul futuro dell’economia. E la trappola della liquidità è appunto quella situazione dove il cavallo non beve. Non è un caso che l’inflazione sia stata costantemente sovrastimata negli ultimi anni prima della nuova fase che stiamo vivendo perché la base monetaria non si è moltiplicata come nelle aspettative dei banchieri centrali. Ma tutto questo non implica che non sia possibile definire requisiti di riserva su una nuova valuta come l’euro digitale.

Venendo alla nostra proposta: come giustamente sottolinea Cesaratto, nel periodo post-crisi 2007-2009 la moneta bancaria non è aumentata in linea con la moneta di banca centrale. Ciò è accaduto per via di parametri prudenziali (Basel III e IV) più stringenti e ad una bassa domanda aggregata, anche dovuta alle misure di austerità della zona euro («double dip recession»).