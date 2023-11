La posta in gioco nella Convenzione di riforma dei Trattati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Parlamento europeo (PE) ha approvato nella seduta del 22 novembre una Risoluzione con la quale chiede l’avvio di una Convenzione per la riforma del Trattato di Lisbona che dal 2009 costituisce la fonte primaria del diritto dell’Unione europea. La delibera è stata ignorata dalla stampa con la meritoria eccezione dell’articolo di Sergio Fabbrini sul Sole del 26 novembre, ma merita molta attenzione per la sua potenziale portata. Si deve risalire al 1984 per trovare il solo precedente analogo, allorché il Parlamento europeo approvò una proposta (Progetto Spinelli) mirante a trasformare l’Unione in una vera federazione, proposta poi abbandonata ma generatrice indiretta dell’Atto unico del 1986 e del Trattato di Maastricht del 1992. Ora il PE ha raccolto alcune delle principali indicazioni emerse dalla Conferenza su futuro dell’Europa (Cofoe) conclusa nel 2022, sollecitando il Consiglio europeo a convocare una Convenzione di riforma della Ue secondo la procedura prevista dal Trattato di Lisbona. La risoluzione del PE risponde tra l’altro a una precisa richiesta delle centinaia di cittadini scelti per sorteggio che hanno attivamente partecipato alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

La Risoluzione del PE va però molto più in là. Essa include un articolato progetto di riforma dei Trattati europei, frutto di un lavoro di preparazione portato avanti da un gruppo di lavoro nominato dalla Commissione Affari costituzionali del PE, da questa accolto con emendamenti e quindi sottoposto alla riunione plenaria del 22 novembre, previa votazione su un’ampia serie ulteriore di emendamenti. La Risoluzione è stata approvata, anche se con una maggioranza esigua, al termine di un acceso dibattito. L’intera seduta è consultabile online.

Il nodo centrale della Risoluzione sta nel superamento quasi senza eccezioni del potere di veto attualmente presente per materie essenziali di competenza dell’Unione e nella sua sostituzione con la procedura di approvazione a maggioranza qualificata, adottando contestualmente la procedura legislativa ordinaria della Ue che richiede la codecisione del Parlamento a fianco della delibera del Consiglio. Sicurezza, difesa comune, armonizzazione fiscale, politica estera, bilancio pluriennale, nuove risorse proprie dell’Unione, persino le riforme future dei Trattati verrebbero in tal modo a rientrare nel quadro delle tante materie già oggi decidibili a maggioranza qualificata e codecisione del Parlamento europeo, in un contesto non solo efficace ma democratico. È ben noto che il veto anche di un solo governo, là dove esso è attualmente ammesso, ha sempre per effetto di paralizzare molte scelte pur essenziali. La saggezza dei secoli ha insegnato che ove è in gioco un interesse comune riconosciuto come tale da tutti (come lo sono tutte le competenze previste dai Trattati, sottoscritte da tutti gli Stati membri della Ue), qualsiasi collegio – dal condominio domestico ai governi nazionali sino al Conclave – può uscire dalla paralisi solo contando i consensi quando non vi sia l’accordo di tutti.

Naturalmente la Convenzione, se verrà convocata, potrà accogliere, modificare o respingere ogni singola proposta del Progetto votato dal PE. E i trattati in vigore (articolo 48 Tue) richiedono poi la doppia unanimità dei Governi e delle ratifiche: il cammino è sicuramente molto arduo. Già solo per avviare la Convenzione occorre il consenso di almeno quattordici governi dell’Unione; tredici hanno preannunciato il sì; l’Italia non ancora.

La Convenzione, se verrà avviata e conclusa, potrebbe costituire l’approdo istituzionale a regime della grande impresa dell’integrazione europea iniziata oltre settanta anni orsono. Ma in ogni caso richiede anni per venire implementata con la necessaria ratifica di tutti i 27 Stati membri. Senonché le sfide attuali, interne ed esterne all’Unione, sono di tale gravità, di tale entità e di tale urgenza da imporre scelte prossime, non il rinvio di anni. Va aggiunto che il Progetto è stato votato dal Parlamento europeo con una esigua maggioranza di 291 si 274 no. Tutti i parlamentari italiani di Fratelli d’Italia hanno votato contro; e così pure, sorprendentemente, molti esponenti del Partito popolare europeo. Questo non lascia tranquilli quanto al sì del Governo italiano alla richiesta di Convenzione, eppure l’accordo italo-tedesco sottoscritto in questi giorni dalla premier Meloni dichiara che i due Paesi condividono l’obbiettivo di un’Europa «forte, solidale e sovrana». Sono le finalità stesse della Risoluzione del 22 novembre.