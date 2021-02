«La povertà, il ruolo delle élite e le sfide del progetto Draghi» L’ex ministro, in un sobrio pranzo nella sua casa di Torino, parla della famiglia e delle riforme per salvare i conti del Paese di Paolo Bricco

L’ex ministro, in un sobrio pranzo nella sua casa di Torino, parla della famiglia e delle riforme per salvare i conti del Paese

«Non mi faccia passare per Cenerentola». Cenerentola, no. Ma nemmeno la Matrigna. Elsa Fornero mi accoglie nel salotto del suo appartamento in centro a Torino per una “A tavola con” insieme privata e pubblica, in un passaggio particolare della vicenda del Paese. L’Italia è scossa dalla pandemia e dalla crisi economica ed è divisa fra la piazza e la torre, secondo l’immagine di Niall Ferguson sulla rimodulazione destrutturante dei poteri nel nostro Medioevo contemporaneo. È minata dalla sfiducia e dal risentimento ed è segnata dalla crisi della politica parlamentare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha individuato in Mario Draghi il nuovo capo del Governo.

Elsa Fornero e io parliamo di popolo, di élite e soprattutto di povertà. Di uno, di tanti, di tutti. Il ritorno alla paura ancestrale, appartenuta per secoli a una società contadina che soltanto con l’industrializzazione del Novecento e dopo il Boom economico ha sperimentato la sua riduzione, fino alla sua rimozione. Perché, ormai, la povertà è una possibilità realistica per molti italiani che nell’immediato rischiano di non avere più il lavoro, non pagare più il mutuo e perdere la casa e che nel futuro avranno pensioni modeste e in tarda età: «E questo potrebbe accadere per l’assenza di uno sviluppo sano e robusto che è la vera promessa mancata dagli anni Novanta a oggi, perché se il Pil non cresce ogni riforma, in particolare quella previdenziale, può essere dolorosa», dice lei che, fra l’altro, è coordinatrice del CeRP (centro studi sulle pensioni e il welfare del Collegio Carlo Alberto), è vicepresidente di due istituzioni europee di ricerca (Share e OEE) per lo studio, rispettivamente, dell’invecchiamento e del risparmio europei ed è membro indipendente dei board di Italmobiliare e di Buzzi-Unicem.

Il tutto nel gioco di specchi di una persona nata nel Secondo dopoguerra nella povertà della campagna del Canavese («anche se noi come famiglia non eravamo poveri, mio padre era un operaio del demanio militare nella Vauda, fra Balangero, Rocca Canavese e Volpiano, e in più avevamo un po’ di terra da coltivare»), cresciuta con l’interiorizzazione della morale calvinista piemontese del lavoro ben fatto applicata allo studio, chiamata da ministro del Lavoro del governo Monti a provare l’inosabile (rendere le pensioni sostenibili sul lungo termine, con la definitiva estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti i lavoratori) e poi trasformata, proprio per questo, in un simbolo e in una cosa, quelli che parlano bene direbbero “reificata”: “Lafornero”, da pronunciare tutto attaccato, con veemenza strascicata o con un fischio gelido di sottofondo.

La sua casa è piena di giornali e di libri, è ordinata in maniera non ossessiva, non ha alcun lusso, è lontanissima dal gusto di alterità trattenuta ma scintillante, polverosa e culturalmente démodé che hanno le abitazioni di quel che resta dell’establishment torinese, a cui con un falso storico in tanti l’hanno apparentata per il matrimonio con Mario Deaglio, a quel tempo giovane economista di cultura inglese, poi professore, che poi è stato anche direttore del Sole 24 Ore dal 1980 al 1983 e che per qualche decennio ha divulgato con chiarezza sulla «Stampa» i meccanismi dell’economia internazionale e dei bilanci dello stato. Un falso storico che non può sfuggire a chiunque conosca Torino con il suo classismo e le sue crudeltà, le geometrie dritte da cui non si sfugge e gli angoli ciechi che disdegnano la mobilità sociale: «Quella Torino mi ha sempre soppesata», dice usando un verbo – soppesare - che potrebbe essere pronunciato da un personaggio della Donna della domenica, il romanzo di Fruttero e Lucentini in cui la città degli anni 70 è restituita per quella che era, affascinante e crudele, spietata con la dimensione sociale, in particolare verso i meridionali e i poveri, ma attenta alla cultura: «E, infatti, all’università mi sono sentita accolta e valorizzata. Per me è stato fondamentale l’insegnamento di Onorato Castellino, da cui ho assorbito il metodo del dialogo necessario fra modelli e realtà, numeri e tendenze di lungo periodo. Ed era bella l’amicizia con Sergio Ricossa, un liberista divertente e amaro, al limite dell’iconoclastia”, racconta.

Ci spostiamo nella cucina. «Se si accontenta, cucino un risotto», dice mentre inizia ad armeggiare con un pentolino per scaldare il brodo di carne. Io metto sul tavolo due bottiglie di vino rosso. Una di Barbaresco della cantina “Produttori del Barbaresco”, annata del 2012. Una di Amarone di Masi del 2015. «Se le va bene, stapperei il Barbaresco», è la sua scelta.