La Prairie celebra la danza di luce e acqua ad Art Basel Miami

Continuano le partnership di La Prairie con l’arte. In occasione di Art Basel Miami ( da domani al 4 dicembre 2022), la casa cosmetica presenta, infatti, una nuova collaborazione con l'artista multimediale taiwanese, coreografa e ballerina Wen-Chi Su.



Ispirandosi alla natura della Svizzera, Wen-Chi Su ha cercato di racchiudere gli ipnotici movimenti della luce che scintilla sui laghi svizzeri in una performance di danza che sarà presentata sulla spiaggia di Miami Beach all'alba e al tramonto. La scintillante luminosità e i laghi svizzeri, il modo in cui la luce danza sulle onde, rappresentano le basi della collaborazione artistica tra La Prairie e Wen-Chi Su. Il suo palcoscenico è il bagnasciuga di Miami Beach, la scenografia è la gentile e carismatica quiete delle onde; in grande contrasto con i suoi scenari tradizionali teatrali. Il risultato è Moving Towards the Horizon, una performance che incarna l'incontro tra luce e acqua.



Scavando nel profondo, focalizzandosi sulla “liquidità” del suo corpo, When-Chi Su ha cercatodi dialogare con l'acqua, seguendo la sua dinamica nella danza: «Per questa danza sono molto più lenta del solito. L'acqua fluisce naturalmente veloce ma è giusto rallentarla per sperimentarnela sua forma in ogni minuto, ogni secondo. Questo sguardo di lentezza, il tempo che si ferma, èun'opportunità per noi esseri umani di essere riflessivi».

Secondo Greg Prodromides, global chief marketing officer La Prairie: «Fin dalla nascita di La Prairie, l'arte contemporanea, attraverso una moltitudine di generi, culture e profili, è stata un'importante lente attraverso la quale raccontare la nostra storia. Questa ultima collaborazione con Wen-ChiSu è stata naturale e autentica. Non solo l'artista si connette intimamente con la nostra missione di andare oltre ai confini di scienza e tecnologia, ma porta inoltre, attraverso il mezzo della danza, una ricca e interamente nuova prospettiva nella nostra luxury house. La sua performance ipnotizzante scandisce magnificamente e contemporaneamente la scienza del movimento e il concetto del tempo attraverso la luce degli splendidi elementi della natura svizzera».

Oltre a mettere in evidenza la forte e continuativa relazione tra La Prairie e Art Basel questa collaborazione è l'ultima espressione della missione del brand di supportare, difendere e dare alle artiste donne di tutto il mondo la possibilità di esprimere la propria voce e una piattaforma attraverso la quale celebrare la loro arte.