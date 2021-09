La Prairie celebra la notte con l’artista digitale Maotik

3' di lettura

Un viaggio digitale nei regni della notte: è il tema dell’installazione Sense of Blue, frutto della collaborazione tra l’artista digitale Maotik e La Prairie in occasione del lancio di Skin Caviar Nightime Oil che è stata svelata ad Art Basel.

Protagonista il blu cobalto: notturno, sacro,rassicurante. Un colore che è stato celebrato dagli artisti durante tutta la storia dell’arte - compresa Niki de Saint Phalle,che diede il colore all’iconica collezione Skin Caviar della casa cosmetica, con la sua sfumatura unica.

L’installazione Sense of Blue di Maotik per La Prairie che celebra la notte

Per La Prairie, l’artista digitale francese Maotik - all’anagrafe Mathieu Le Sourd - usa abilità digitali per portare in vita le particolarità del blu cobalto in una nuova esclusiva opera d’arte. Per l’edizione 2021 di Art Basel a Basilea Maotik ha creato Sense of Blue, un’installazione immersiva e interattiva che conduce gradualmente il visitatore nella profondità della notte.

Sensori di movimento, proiezioni video e algoritmi digitali rimangono nascosti all’interno di un’invisibile cornice per offrire un’esperienza immersiva che sposa estetica minimalista e raffinatezza tecnica.

«Gli artisti digitali sono come artigiani della tecnologia. Si tratta di mostrare l’imprevedibile e comprendere l’impatto dell’accidentale. Man mano che i visitatori progrediscono all’interno dell’installazione, il mio scopo è scatenare curiosità, sorpresa, meditazione e invitare l’audience a partecipare. Coinvolgendo i loro sensi modifico la loro prospettiva della realtà e permetto loro di vivere un’esperienza unica e amplificata della cobalt night».