La Prairie con gli studenti di Écal progetta il packaging di lusso del futuro

All’inizio del 2021, La Prairie ha unito le forze con l’École Cantonale d’Art de Lausanne (Écal) per sostenere e promuovere la futura generazione di artisti e designer. Come parte della partnership attiva con la scuola - radicata nei valori condivisi di creatività, estetica svizzera e artigianato - la maison cosmetica ha collaborato con gli studenti del Master of advanced studies in design for luxury and craftsmanship per sviluppare nuove prospettive creative.

Per la prima collaborazione, gli studenti sono stati invitati a progettare un’opera che esprimesse la loro visione del luogo di nascita di La Prairie: la Svizzera. Il risultato è stato una gamma ricca e diversificata di interpretazioni della “swissness” ispirate alla purezza, alla precisione e all’atemporalità inerenti alla terra d’origine del brand.

Grazie a una nuova collaborazione, incentrata su iniziative sostenibili crescenti che offrono nuove prospettive per il futuro, l’azienda continua a sostenere il futuro dell’innovazione e del design, con un impegno a preservare meglio le risorse di domani. Ha collaborato con sei studenti Écal per sviluppare la loro visione del packaging di lusso del futuro, utilizzando la scatola pieghevole della Skin Caviar Luxe Cream come punto di partenza.

Gli studenti sono stati invitati a re-immaginare il packaging secondario utilizzando un approccio più sostenibile e ad esplorare le possibilità offerte da materiali nnovativi,tecniche di design e tecnologia, preservando al tempo stesso l’esperienza di prodotto elevata. Questo approccio creativo e diversificato per trovare soluzioni realizzabili esalta i valori di creatività e dell’artigianalità.

«La nostra partnership con Écal, fondata su valori comuni di creatività e innovazione, ci permette un incontro di menti - commenta Patrick Rasquinet, amministratore

delegato di La Prairie -. Lavorare a stretto contatto con la nuova generazione di talenti creativi è un'opportunità e una possibilità per noi. Questa nuova collaborazione ha

aperto ulteriori prospettive e strade che ci spingono a re-immaginare e reinventare il modo in cui creiamo i nostri prodotti, in un modo più sostenibile».