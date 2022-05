La presidente del Senato Casellati: Pnrr da rivedere 

Speranza: sì, serve un Recovery 2

Modificare il Pnrr? Roberto Speranza, ministro della Salute, che interviene al Forum subito dopo Carfagna, si dice convinto che «da parte della Ue ci sia bisogno di una nuova risposta alla sfida nuova che abbiamo di fronte. C’é bisogno in Europa di una risposta altrettanto forte alla fase nuova della guerra: un Recovery 2, un Pnrr 2. «Abbiamo fatto progetti molto validi e importanti ma rispondevano ad un’emergenza - osserva Speranza -. Oggi ne abbiamo una nuova che sta provocando conseguenza molto forti. C’è bisogno di una risposta europea per il dopoguerra».

Carfagna: bond europei per conseguenze della guerra

Per il ministro per il Sud, Mara Carfagna, «questo Pnrr é stato pensato per ricostruire le economie nazionali dopo la tragedia della pandemia. Quelle esigenze non sono venute meno. Restano tutt’ora in piedi. Abbiamo quindi il dovere di accelerare sull’attuazione e sulla realizzazione delle opere programmate col Pnrr. Semmai - aggiunge Carfagna - dobbiamo provare a portare avanti in Europa un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di battaglia, che possa convincere l’Europa ad emettere bond, titoli del debito pubblico europeo, per finanziare le azioni che si rendono necessarie per fronteggiare le conseguenze della guerra».

Giovannini: ok a diga Genova, opera complessa Pnrr

Sempre a Forum in Masseria, il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, porta una notizia: «Il comitato superiore dei lavori pubblici ha dato oggi il parere finale sulla diga di Genova, una delle dieci opere del Pnrr più complesse e quindi la procedura del comitato speciale ha funzionato. In pochi mesi sono stati analizzati i progetti, fatta la valutazione di impatto ambientale, e quindi un’opera attesa da molti anni può finalmente partire. È una dimostrazione - sostiene Giovannini - che le procedure che abbiamo messo in campo per il Pnrr anche per le opere complesse funzionano e quindi contiamo di procedere a grande velocità per l’attuazione di tutto il piano».