La prima A.L.F.A 24 HP (1910)

È Il primo modello in assoluto attributo alla Casa italiana che in principio si chiamava semplicemente Anonima Lombarda Fabbrica Automobili cui poi venne aggiunto il nome Romeo quello del nuovo proprietario. La società fu registrata il 24 giugno 1910 e a realizzare la prima auto è stato il progettista Giuseppe Merosi. Equipaggiata da ruote a raggi in legno, la 24 HP adottava un monoblocco 4 cilindri in ghisa da 4.084 cc e 24 cv di potenza. Ebbe successo sia per la robustezza del telaio che per le prestazioni importanti: la successiva versione da 45 cv raggiungeva i 100 chilometri.