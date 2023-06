La prima Aston Martin DB12 venduta per 1,6 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova Aston Martin DB12 da poco svelata si è già assicurata un primo riconoscimento. Battuta ad un’asta di beneficenza costellata di stelle del cinema vista la concomitanza con il Festival di Cannes è stata venduta per la cifra record di 1,6 milioni di dollari. L’incredibile cifra verrà utilizzata per scopi benefici e in particolare la ricerca sull’Aids. Soddisfazione è stata espressa dal ceo di Aston Martin, Lawrence Stroll che fra l'altro ha da poco sottoscritto un accordo con Honda che fornirà i suoi motori al team di F.1 di Aston Martin a partire dal 2026.

Il modello battuto all’asta è una Launch Edition

Il modello di DB12 venduto all’asta è una Launch Edition che celebra anche il 110 anniversario del marchio britannico con soluzioni specifiche realizzate delle divisione di personalizzazioni del brand, la Q by Aston Martin. A cominciare dal colore esterno che è specifico, di esclusivi ricami sui poggiatesta interni oltre a degli speciali battitacco. A chi si è aggiudicata la vettura toccherà anche il privilegio delle firme che verranno appositamente realizzate sulla copertura del motore della DB12 dai due piloti che fanno parte del team di F.1 e cioè Fernando Alonso e Lance Stroll.

La nuova DB12 che è il primo tassello di una serie di modelli in arrivo nei prossimi anni offre le caratteristiche tipiche del brand che sono un lungo cofano e una coda raccolta anche se la nuova DB12 ha una carreggiata più ampia di 6 mm davanti e di 22 mm al posteriore rispetto alla DB11. L’altro elemento distintivo del nuovo modello è la fanaleria con degli inediti Led che servono a dare un tocco più moderno alla granturismo inglese. A cui si aggiunge la generosa gommatura da 21 pollici marchiata Michelin Pilot Sport 5 S sviluppati proprio per la DB12.

Sotto al cofano il 4.0 V8 di derivazione Mercedes

L’abitacolo della nuova Aston Martin si segnala per la cura artigianale e per soluzioni moderne come l’infotainment con schermo da 10,25 pollici realizzata in casa. La DB12 ha a disposizione quattro modalità di guida: GT, Sport, Sport+, Wet e Individual. Sotto il cofano, poi, c’è un 4.000 V8 biturbo da 680 cv e 800 Nm di coppia di derivazione Mercedes il che si traduce in uno spunto da 0-100 in 3,5 secondi e in una velocità di punta di 325 kmh. Ancora da definire, infine, i prezzi di listino dell'auto che tuttavia dovrebbero aggirarsi su una base di circa 200 mila euro.