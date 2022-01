La prima barra per videoconferenze all-in-one con illuminazione integrata

AnkerWork B600 è un dispositivo che combina una telecamera 2K, microfoni, altoparlanti e una barra luminosa supplementare per diventare un compagno di lavoro inseparabile in casa o anche in ufficio. Si posiziona facilmente sopra un monitor e una volta collegato tramite Usb-C può essere utilizzato con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza, riducendo grazie all'intelligenza artificiale il rumore ambientale di fondo e regolando automaticamente l'illuminazione. In Europa sarà in vendita dal 25 gennaio a 229,99 euro.

