La prima: la Bmw R 32 (1923)

Il 28 settembre 1923 segna non solo l'inaugurazione del Motor Show di Berlino il 28 settembre, ma anche la presentazione al pubblico della R 32, la prima moto prodotta dalla Bayerische Motoren Werke. Montava un motore due cilindri boxer a quattro tempi di 494 cc e 8,5 cv, raffreddato ad aria, con i cilindri montati trasversalmente, un cambio manuale a tre marce azionato direttamente da una frizione e un albero di trasmissione a cardano: proprio come numerosi modelli Bmw dei giorni nostri. La R 32, che aveva una velocità massima di 95 km/h, è stata sviluppata nello spazio di poche settimane dal direttore tecnico Max Friz e dal tuo team; dalla nascita nel 1917 fino a quel momento, infatti, Bmw si era concentrata su motori aeronautici, marini e di camion, ma aveva anche costruito motori boxer per costruttori terzi di moto già dal 1920: la decisione di costruire direttamente una moto era una logica conseguenza. E a differenza dei concorrenti che si basavano soprattutto sulla geometria di una bicicletta, la R 32 viene concepita subito come un veicolo a sé stante con un livello di qualità superiore: il successo fu immediato.



2/12 4/12 Menu