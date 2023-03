La prima con carenatura completa: la Bmw R 100 Rs (1976)

Bmw inizia il 1976 con una ristrutturazione delle sue attività motociclistiche: la creazione di Bmw Motorrad GmbH dà al settore moto dell'azienda un'identità a sé stante. Una delle sue prime mosse è la realizzazione di nuovi modelli con un'incursione nella classe da un litro, un motore boxer con una cilindrata di 980 cc. Tra queste, la R 100 Rs (“RennSport”, da corsa) attrae l'interesse: è la prima moto prodotta in serie al mondo il cui pilota siede dietro a una carenatura completa sviluppata nella galleria del vento. Fissata al telaio, la carenatura non soltanto offre protezione dal vento e dall'acqua, ma permette anche al pilota di percorrere lunghe distanze ad alta velocità in posizione eretta. La moto sottolinea le sue esclusive qualità con giri da record del mondo sul circuito di Nardò in Italia. La potenza di 70 cv e la riuscita aerodinamica consentono alla R 100 Rs di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La R 100 Rt, lanciata nel 1978, porta questo nuovo concetto al suo logico stadio successivo: la sua carenatura completa viene adattata per offrire un comfort ancora maggiore e viene offerto un sistema esclusivo per i bagagli.



5/12 7/12 Menu