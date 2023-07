La prima colazione? Un business da 8 miliardi (e il 30% degli italiani la salta)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dei prodotti per la prima colazione a casa vale oltre 8 miliardi di euro: pesa per il 46% il comparto “dolce” (dai biscotti alle brioches, passando per creme spalmabili, confetture, miele e yogurt), per il 40% le bevande (latte, bevande vegetali, caffè, tè, infusi, tisane, succhi di frutta), per il 6% il comparto “salato” (che include prodotti come pane fresco e confezionato, affettati, formaggi, uova), per l'8% la frutta (fresca, secca, disidratata, puree).

Il latte da solo pesa per un valore di 1,6 miliardi di euro, seguito dal caffè (894 milioni), dai biscotti confezionati (829 milioni), lo yogurt (834 milioni), le merendine confezionate (593 milioni), la frutta fresca (479 milioni), i cereali da colazione (345 milioni), le confetture (254 milioni) e le fette biscottate (225 milioni).

Sono i dati che Nielsen ha elaborato per Mulino Bianco nel contesto della ricerca “La colazione degli italiani”. Dalle risposte di un campione di 9mila consumatori emerge però che il 30% salta il primo pasto della giornata: lo si fa per mancanza di appetito (42%), tempo (39%) o per abitudine (28%). E tra i “breakfast skipper”ci sono soprattutto i giovanissimi (tra gli 11 e i 19 anni).

Tra chi ha questa abitudine invece è «fondamentale per dare l'energia giusta per affrontare la giornata (78%), momento irrinunciabile (67%) e importante per seguire un'alimentazione equilibrata (78%)». La maggior parte (85%) consuma un pasto piuttosto completo, con una bevanda e qualcosa da mangiare.

Cresce poi il fenomeno della “doppia colazione”: un'abitudine di 8 milioni di italiani, soprattutto a casa e poi a scuola o in ufficio. «La seconda colazione, fuori casa, è si fa specialmente per stare in compagnia (43%) – spiega la ricerca – ma c’è anche chi consuma una prima colazione a casa molto leggera (36%) o per abitudine (21%). In entrambe le occasioni 1 su 2 mangia e beve qualcosa».

Mulino Bianco, storico marchio che da oltre 45 anni è specializzato nella prima colazione propone oltre 130 referenze, dai biscotti alle merende, fino al pane. È un marchio che appassiona gli italiani anche per le raccolte punti, tanto che Mulino Bianco stima che «ci siano in media ben 6 oggetti vinti grazie ai concorsi ideati dal brand cui l'80% degli italiani ha partecipato almeno una volta (Fonte: Doxa per Mulino Bianco). Un successo confermato dall'edizione 2023 che, a metà periodo, ha coinvolto 1,3 milioni di famiglie».

«Mulino Bianco è da sempre interprete delle abitudini delle persone a colazione, con un'offerta che coniuga gusto, benessere e sostenibilità. Questa ricerca Nielsen non è che una conferma del ruolo da leader di Mulino Bianco in questo momento di consumo – afferma Julia Schwoerer, vice president Marketing Mulino Bianco – una leadership che non poggia solo sui prodotti, ma anche sulla profonda connessione marca-persone che si esprime anche con la passione sempre altissima per le nostre Raccolte Punti».