La Prima «diversa» della Scala: 24 grandi voci e Bolle in diretta Tv

Inedita nella forma, questa Prima non lo sarà nella sostanza: il teatro rinnova infatti anche in questa occasione il suo rapporto con la città di Milano. Inoltre, grazie a un accordo con la Camera della Moda, alcuni grandi designer creeranno gli abiti che saranno indossati dalle cantanti.

«Desidero ringraziare il nostro pubblico per i tanti segni di affetto di questi mesi – ha detto meyer –. Molti di loro hanno rinunciato alla possibilità di farsi rimborsare i biglietti e questo per noi è un aiuto importante. Così come è fondamentale il sostegno dei nostri partner e sponsor che tutti, anche in questa situazione difficile, hanno voluto rimanere vicini alla Scala e confermare il loro impegno, sia per la serata inaugurale, sia per altri progetti».

Tra questi, Intesa Sanpaolo, che è sponsor principale della stagione e socio fondatore sostenitore, ma quest’anno ha deciso di essere partner anche del 7 dicembre. Edison, che da gennaio 2020 è anche socio fondatore e da anni è partner della serata inaugurale, così come Rolex che quest’anno, oltre a sostenere come da tradizione la Prima, ha deciso di contribuire anche all’attività del Museo della Scala, di cui diventa anche “Partner Istituzionale per i prossimi 5 anni. Confermati anche Bmw Italia, partner ufficiale del 7 dicembre dal 2005 e socio fondatore sostenitore dal 2016, e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, da 13 anni fondatore permanente della Scala.