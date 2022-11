La prima donna alla guida del Politecnico di Milano

Sciuto, Prorettore Vicario, è Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e il PhD in Electrical and Computer Engineering dalla University of Colorado, Boulder.

Ha conseguito inoltre il Master in Business and Administration (CEGA) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.

È stata nominata IEEE Fellow per il suo contributo scientifico in “embedded systems design”.Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di AVIO S.p.A e di Raiway S.p.A, dal 2021 di Fila S.p.A e dal 2022 è membro del supervisory board di STMicroelectronics.

Dal 2018 al 2022 è stata membro del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole e dal 2021 è nel board dell'Istituto Italiano di Tecnologia.È stata Presidente del Council on Electronic Design Automation di IEEE (la più grande organizzazione professionale al mondo in ambito tecnologico) dal 2011 al 2013. È stata nominata IBM Women Leaders in Artificial Intelligence nel 2021 e Inspiring Fifty Italy nel 2018. Nel 2022 è stata eletta membro della Academia Europaea.L'attività di ricerca si è svolta principalmente nell'ambito delle architetture dei sistemi di elaborazione, considerando sia attività di progettazione hardware sia metodologie per l'automazione del progetto di sistemi embedded, sistemi dedicati composti sia da parti hardware sia da parti software, sia problematiche relative a prestazioni, consumo energetico e sicurezza.