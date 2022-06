La prima intervista al nuovo presidente del commercialisti Elbano de Nuccio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elbano de Nuccio sente, molto forte, il peso della responsabilità della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Presidente come sarà il nuovo Consiglio nazionale e quali sono le priorità?

Questo sarà un consiglio operativo, di prossimità, di vicinato alle esigenze dei colleghi e non di rappresentanza. Vogliamo affermare e ricostruire un senso di unità. Con l’insediamento si è chiusa una pagina buia della nostra professione, che ha visto un susseguirsi di ricorsi e di lotte all’interno della categoria. Oggi è il momento di mettere da parte queste frizioni, di ragionare in termini di compattezza per ridare una dignità professionale e personale ai commercialisti italiani. La priorità è quella di razionalizzare il nostro lavoro, anche attraverso la ridefinizione del calendario di scadenze fiscali.

Quali sono i dossier sul tavolo del Consiglio?

L’equo compenso, e mi auguro che il Ddl in discussione venga approvato per definire un parametro di legge, anche se riconosco che la norma è perfettibile; la riforma tributaria; la riforma del Codice della crisi d’impresa; la riforma fiscale. C’è poi la necessità di riformare la professione alla luce del mutato contesto competitivo, un ammodernamento che deve essere fatto di comune accordo con il ministero della Giustizia, nostro ministero vigilante. È necessario quindi modificare il Dlgs 139 per adeguarlo al nuovo contesto professionale in cui i commercialisti operano, mi riferisco in particolare a una revisione dell’oggetto, delle incompatibilità, del sistema elettorale.