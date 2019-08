La prima Mini ad inventarla è Alec Issigonis

Nel 1959 è un ingegnere greco Alec Issigonis a rivoluzione il settore dell'auto inventando la Mini. Un lunghezza ridotta all'osso, solo 3 metri e 5 centimetri, un motore in posizione anteriore trasversale, il cambio sistemato al di sotto per ridurre gli ingombri come anche il radiatore che è collocato lateralmente. E ancora sospensioni a ruote indipendenti e cerchi da appena 10 pollici. Il motore è soltanto di 848 cc per 34 cv sufficienti, comunque, a muovere un'auto che pesava solo 617 kg che nel tempo aumenteranno fino a 85 cv della variante Cooper S con cilindrata portata a 101 cc.