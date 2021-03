La prima piega (al laptop) non si scorda mai. Ecco Lenovo ThinkPad X1 Fold

1' di lettura

Sembra un libro con la copertina in pelle ma non lo è. Il Lenovo ThinkPad X1 Fold è il primo laptop che si piega ad arrivare sul mercato italiano. Non un tablet e neppure un super-smartphone, è un computer a tutti gli effetti, anzi per essere essenziali è un display Oled flessibile. Lo puoi usare come schermo unico da 13.3” oppure come due schermi affiancati da 9.6”.

Lo abbiamo provato per una settimana, è divertente perché puoi portarlo in giro come un tablet oppure tenerlo piegato come un Surface e collegarci una tastiera bluetooth. Puoi piegarlo a metà e usarlo come un laptop a conchiglia. Puoi piegarlo leggermente e tenerlo come un libro con copertina rigida. Gli usi sono spettacolari, le caratteristiche da laptop lo rendono per ora unico nel suo genere. Come tutti i pionieri, anzi come tutte le avanguardie sono elitarie by default. Quella che ho provata con 256 Gb costa 3.419 euro. La batteria non dura moltissimo e il software per quanto ottimizzato resta ottimizzabile. Buona la prima quindi. Ma aspettiamo l'upgrade.

