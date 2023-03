La prima quattro cilindri: la Bmw K 100 (1983)

Gli ingegneri di Bmw Motorrad hanno in riserbo un altro colpo sensazionale nel 1983: per la prima volta nella storia dell'azienda essi montano su una moto un motore a quattro cilindri. E non è tutto. Il propulsore da 987 cc e 90 cv viene posizionato longitudinalmente e come elemento portante sul telaio d'acciaio della nuova K 100, che era aperta nella parte inferiore. Alberi a camme in testa, iniezione del carburante e raffreddamento a liquido sono le altre caratteristiche chiave. Tutto sommato, i costruttori di motori BMW hanno messo in scena un colpo di grande effetto. Ben presto prende forma tutta una serie di modelli con le linee della K 100 Rs, della K 100 Rt e della K 100 Lt: entro la fine del 1984 ne vengono vendute più di 30mila unità. Oltre a ciò, la K 100 è la prima moto del mondo prodotta in serie a essere disponibile con Abs: è proprio in questo modello che nel 1988 inizia la sua marcia trionfale il sistema Abs, sviluppato appositamente per l'utilizzo sulle moto.



