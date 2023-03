La prima superbike: la Bmw S 1000 Rr (2009)

Nel 2009 arriva finalmente il momento di farsi sentire nel segmento “super sport” fino ad allora dominato dai costruttori giapponesi e italiani. La S 1000 RR esordisce nel Campionato mondiale Superbike dopo che la sua versione prodotta in serie è approdata dai concessionari e sfidato le rivali nei test comparativi condotti dalle riviste specializzate. Spinta da un motore quattro cilindri da 193 cv e con un peso a secco di appena 183 kg, la S 1000 Rr dispone del controllo di trazione Dtc (Dynamic traction control) e del Race Abs, appositamente progettato per la pista. I livelli di intervento di questi sistemi, così come il carattere del motore (ovvero potenza e curva di coppia), sono gestibili dal pilota che può selezionare quattro modalità di guida: Rain, Sport, Race e Slick.



