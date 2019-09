La prima tappa per visitare Vienna? La mostra di Wes Anderson alla Fondazione Prada a Milano

3' di lettura

C’è tutta la storia e il glorioso passato della capitale austriaca nel singolare progetto espositivo “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori» inaugurato alla Fondazione Prada a Milano il 20 settembre. Concepita dal regista Wes Anderson, che nello spazio milanese ha già firmato il concept della caffetteria, e dalla moglie illustratrice Juman Malouf, la mostra espone in apposite teche 537 oggetti scelti dalla coppia. Quest selzione da’ vita a un nuovo concetto di Wunderkammer, la camera delle meraviglie che a partire dal Cinquecento trovò spazio nelle residenze imperiali e negli studi rinascimentali. Ci sono fossili, armi militari, maschere, ritratti e busti di nobili, vasi, fino al sarcofago di Spitzmaus, una scatola di legno egiziana che contiene la mummia di un topo IV secolo a. C..

5000 anni di storia condensati in un’ampia sala all’interno dello spazio del contemporaneo di Prada, dove si può balzare dal 3000 a.C. dell’oggetto più antico esposto, un bracciale di perle egizio, fino al 2018, l’anno a cui risalgono tre uova di emù. Una caccia al tesoro che piacerà molto ai giovani.

Fondazione Prada Il sarcofago di Spitzmaus

Orientarsi non è facile: per volere espresso della coppia di artisti non ci sono le didascalie e la sala è piuttosto buia. Prima di accedervi è dunque fortemente consigliabile munirsi della guida cartacea con la mappa.

E’ comunque un’esperienza inedita, racconta il curatore Jasper Sharp: «Dopo la tappa a Vienna, dove è stato concepito, il format è approdato a Milano e qui si fermerà. Lo sforzo per l’allestimento è stato monstre ma speriamo, dopo il successo in Austria, di risvegliare la curiosità dei visitatori che hanno la possibilità di osservare per la prima volta migliaia di oggetti che non erano mai stati esposti, poichè si trovavano nei magazzini o perchè difficilmente identificabili nelle numerose sale del Kunsthistorisches e del Naturhistorisches Museum».

Nei due musei gemelli inaugurati nel 1891, tra le istituzioni culturali più rilevanti in Europa, sono infatti raccolti nel primo, oltre 4 milioni di opere collezionate dalla famiglia degli Asburgo e dalla Repubblica d'Austria e nel secondo, 20 milioni di oggetti.