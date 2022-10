La prima udienza si fa centrale: anticipate memorie e preclusioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riforma del processo civile rivoluziona il giudizio di primo grado. E lo fa scommettendo sulla centralità della prima udienza, alla quale la causa deve giungere già definita nelle domande, eccezioni e prove. Per questo vengono anticipati i tempi sia dello scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi, sia del regime delle preclusioni. A prevederlo è il decreto legislativo 149/2022, che attua la legge delega 206/2021 e che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 243 del 17 ottobre, è in vigore dal 18 ottobre. Tuttavia, le novità si applicheranno ai procedimenti civili instaurati dal 30 giugno 2023.

Nuovi termini

Nella messa a punto del decreto legislativo 149/2022 sono stati in larga parte rispettati i princìpi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dettati dalla legge delega, che si è posta «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (articolo unico, comma 1, legge 206/2021).

Per far sì che la causa arrivi pienamente definita alla prima udienza, il decreto interviene sul libro II del Codice di procedura civile, intanto anticipando lo scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi, che dovrà avvenire, appunto, prima della prima udienza: il contenuto delle memorie integrative degli atti introduttivi di fatto replica, con alcuni necessari adattamenti, quello delle memorie oggi disposte, su istanza di parte, alla prima udienza in base all’articolo 183, comma 6, Codice di procedura civile. A tal fine, il nuovo articolo 171-ter del Codice di rito indica i termini di 40, 20 e 10 giorni per il loro deposito, da computare a ritroso rispetto alla prima udienza indicata nell’atto di citazione. Si anticipa quindi il regime delle preclusioni, dato che non sono consentite modifiche al thema decidendum e probandum né alla prima udienza, né in quelle successive.

Anteporre alla prima udienza la definizione della materia del contendere ha imposto la modifica del termine di costituzione del convenuto, che sarà di 70 giorni prima dell’udienza di comparizione che, in base al nuovo articolo 163-bis Codice di procedura civile, deve essere fissata almeno 120 giorni dopo la notificazione dell’atto di citazione, per consentire il successivo scambio delle memorie integrative. La costituzione oltre il termine di 70 giorni implica le decadenze previste dagli articoli 167 e 38 del Codice di rito. Non è più consentita la costituzione tardiva alla prima udienza.

Gli atti introduttivi

Quanto agli atti introduttivi, è inserito il richiamo a un’esposizione chiara e specifica dei fatti. Per favorire il rilievo dei vizi di procedibilità della domanda, nell’atto di citazione l’attore, in base al nuovo numero 3-bis del comma 3 dell’articolo 163, dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri posti a suo carico quando la domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità, come nel caso di mediazione o negoziazione assistita obbligatorie. È stato aggiunto inoltre (al numero 7) l’avvertimento per il convenuto dell’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato. Ciò servirà da memo per il tempestivo conferimento del mandato alle liti, vista la delicatezza della fase introduttiva per la definizione della materia del contendere. La mancanza di tale avvertimento sarà causa di nullità dell’atto di citazione.