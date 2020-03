La prima volta di Fiat

La Nuova 500 è stata concepita solo per essere mossa da un motore elettrico, diversamente da modelli del passato. Ovvero, come la Panda Elettra degli anni Novanta o le Cinquecento e Seicento Elettra viste a cavallo tra il 20esimo e il 21esimo secolo e la 500e del 2014. Queste vetture, infatti, erano estrapolate da auto nate con motori termici. La Panda assieme alla Cinquecento e alla Seicento, in pratica, non varcò mai i confini italiani ed entrò solo in flotte aziendali. La 500e, maldigerita da Marchionne perché veniva prodotta in perdita, non uscì mai da quelli degli Stati Uniti. Anzi, per essere ancora più precisi, da quelli californiani dove era l'ambasciatrice dello spirito green di Fca. Un compito che ora assolve a livello internazionale la Nuova 500.