La prima volta di Sinner: in semifinale a Wimbledon. Contro Djokovic

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, a 21 anni: è la prima volta nella sua carriera in uno Slam, ed è il terzo italiano nella storia ad aver conquistato questo traguardo sull'erba londinese dopo Nicola Pietrangeli (1960) e Matteo Berrettini (2021). L'italiano ha sconfitto il semisconosciuto Roman Safiullin, russo numero 92 della classifica mondiale, giunto ai quarti in questo Wimbledon delle sorprese dopo aver battuto al primo turno Bautista Agut (testa di serie numero 20), e agli ottavi Shapovalov. L'azzurro, numero otto del mondo, ha giocato con grande attenzione – a parte un calo nel secondo set - contro un avversario che non aveva nulla da perdere, e alla fine ha nettamente prevalso per 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. Adesso in semifinale c'è Nole Djokovic (che ha vinto con Rublev in quattro set): una rivincita, visto che proprio a Wimbledon l'anno scorso il serbo lo eliminò ai quarti.

L'andamento della partita

Nel primo set, cominciato guardingo con grandi bordate reciproche da fondocampo, l'equilibrio si è spezzato sul quattro pari quando Sinner ha “breakkato” l'avversario portandosi sul 6-4. Ha poi cominciato il secondo parziale in scioltezza, strappando subito il servizio al russo, sull'1 pari. Poi, sul 3-1 per lui, qualcosa è scattato, è sopraggiunto un momento di deconcentrazione, fatto sta che Safiullin non solo ha fatto il contro break ma è andato a vincere 6-3 approfittando di errori e scelte non azzeccate. Un set durato appena 31 minuti. Una fase di passaggio, però, perché l'italiano è tornato attento, punto dopo punto, mentre toccava all'altro subire un calo vistoso nel terzo set, finito con il russo al servizio che ha commesso tre doppi falli. A quel punto la partita era in discesa, il 6-2 finale è stato senza storia; un risultato portato a casa grazie al servizio solido e provvidenziale nei momenti critici (14 gli ace complessivi) e a 43 punti vinti in risposta (rispetto ai 23 di Safiullin). Alla fine per Sinner, sotto gli occhi del presidente della Federazione Binaghi seduto accanto a Filippo Volandri, l'ovazione del pubblico è stata grande.

Il torneo femminile

Nell'attesa delle sfide tra Medvedev-Eubanks e Alcaraz-Rune, va ricordato che anche nel torneo femminile le sorprese di questi Championships non mancano: l'ucraina Elina Svitolina ha conquistato la semifinale battendo la numero 1 del mondo Iga Swiatek per 7-5, 6-7, 6-2, così come la ceca Marketa Vondrousova ha sconfitto Jessica Pegula (testa di serie numero 4) per 6-4, 2-6, 6-4.