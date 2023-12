Udine: prima per qualità della vita. Ecco la ricetta della provincia più virtuosa d’Italia: giustizia welfare e terziario

Loading...

Eccellenze dallo sport alla giustizia

Nicola Di Benedetto, invece, è il direttore generale di Asu, la più antica società sportiva udinese, nata nel 1875 sulla scia dell’Irredentismo. Scherma, ginnastica artistica e ritmica sono i piatti forti di questa gloriosa istituzione. «Siamo un territorio ad altissima vocazione sportiva, con 154 Asd affiliate al Coni e una trentina di impianti sportivi», ragiona Di Benedetto. Asu, che ha più di mille praticanti, è tra le società più forti d’Italia nel fioretto, nella spada giovanile e nella ginnastica ritmica, «disciplina in cui abbiamo istituito un’accademica internazionale frequentata da ragazzi di tutto il mondo».

Altra infrastruttura che registra performance sconosciute in altre realtà italiane è il tribunale di Udine. Qui la durata media dei processi civili è di “soli” 137 giorni. La ricetta la spiega il presidente, Paolo Corder: «Abbiamo focalizzato l’attenzione sui procedimenti ultratriennali, organizzando di conseguenza il lavoro dei giudici. Così tutto si velocizza». Un modello che va consolidandosi grazie alle assunzioni previste con i fondi Pnrr, per colmare in parte la carenza di organico.

Gli obiettivi futuri

Se questi sono alcuni dei punti di forza del sistema Udine, non mancano le sfide da vincere. De Toni ne elenca quattro: «Un nuovo modello di raccolta rifiuti, la riqualificazione di alcuni spazi urbani, le nuove povertà acuite dal Covid e dall’inflazione, il nuovo distretto del commercio». In più, il territorio invecchia inesorabilmente.

«Abbiamo un’università attrattiva ma il centro storico non è abitato dai ragazzi», ragiona Michela Vogrig, presidente di LegaCoop FVG. «Un tempo eravamo la città dei militari e delle caserme, dobbiamo diventare una autentica città universitaria». Qualcosa si muove, come il nuovo studentato in via Manin, «ma molti spazi vuoti andrebbero ri-funzionalizzati».

Chi lavora per ridurre i rischi di povertà educativa tra i giovani, a riprova di un tessuto associativo molto forte in Friuli, è Mery Pagliarini. Nel 2015 ha fondato Get Up, un’associazione basata all’interno della scuola media del quartiere San Domenico, periferia ovest di Udine, con cui si sviluppano progetti di sport, musica, teatro e doposcuola.