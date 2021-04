La priorità assoluta per i leader delle risorse umane è l’employee experience

Alcuni indicatori spiegano meglio lo scenario a luci e ombre attuale. Solo il 24% dei team che operano nelle risorse umane può contare su uno sponsor di livello executive per i propri progetti mentre il 71% identifica nel raccogliere informazioni in tempo reale sull’esperienza dei dipendenti la principale sfida. Solo il 17% delle funzioni Hr afferma di monitorare i Kpi (Key performance indicator) che riflettono la forza culturale della loro organizzazione.

E ancora: se l'81% dei dipendenti ritiene la creazione di una cultura positiva l’aspetto più importante per sviluppare una buona employee experience, solamente il 58% dei responsabili del personale è dello stesso avviso. E infine, dato forse ancora più indicativo, solo il 15% dei dipendenti si aspetta un’eccellente EX dalle proprie aziende.

Particolarmente significativa, circa le misure da poter adottare, è la riflessione di Jill Popelka, presidente di Sap SuccessFactors (la società di Sap attiva nel campo delle soluzioni in cloud per la gestione del capitale umano), secondo cui “l'esperienza dei dipendenti non può essere isolata e delegata alle risorse umane o essere concentrata esclusivamente sull'aumento della produttività, perché ha bisogno di una strategia olistica guidata dai leader e plasmata dal continuo feedback degli stessi dipendenti”.

Pensare a una forza lavoro che sia un fattore propulsivo per il successo aziendale è quindi possibile ma serve prendere maggiore coscienza, dentro le organizzazioni, di un cambiamento necessario e non più procrastinabile. Il management che non ascolta, comprende e agisce adeguatamente per conto dei propri dipendenti rischia cioè di generare impatti negativi per l’azienda, sotto forma di incremento del tasso di abbandono dei dipendenti, di una user experience negativa, di danni alla reputazione del marchio e di perdita di potenziali investitori.

Apprendimento e formazione continua, diversità e inclusione costituiscono quindi i pilastri di un viaggio che ha come destinazione finale non solo la maggior qualità della vita professionale delle persone ma anche significativi vantaggi al business. I responsabili Hr intervistati hanno affermato in tal senso come le iniziative EX abbiano un impatto positivo sull’agilità della forza lavoro e di quella organizzativa (nel 59% nel 67% dei casi rispettivamente) con una conseguente crescita del fatturato: il 77% dei leader delle risorse umane ha infatti confermato come i programmi di employee experience abbiano contribuito ad aumentare i ricavi mentre il 61% ha registrato una migliore redditività.