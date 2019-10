La priorità di Renzi: «La legislatura duri ed elegga un presidente pro Ue» Per il leader di Italia viva «non è nella disponibilità del premier, che peraltro non è un parlamentare, e di altri leader politici, anche loro non eletti in Parlamento -, che questa legislatura abbia il dovere di proporre una maggioranza europeista e antisovranista per l'elezione del nuovo capo dello Stato»

«Questa legislatura eleggerà il presidente della Repubblica, il cui mandato scade a gennaio 2022. Il ruolo del Quirinale è un ruolo chiave. Se rimane questa legislatura in vita il presidente che ci accompagnerà fino al 2029 sarà espressione di forze politiche che credono nell'Europa, non mettono in discussione l'euro, non affollano le piazze circondati da Casapound, che mette in discussione valori costituzionali e la memoria condivisa». Così il leader di Italia viva Matteo Renzi bel suo intervento conclusivo della kermesse "Leopolda 10".

«Non è nella disponibilità del premier, che peraltro non è un parlamentare, e di altri leader politici, anche loro non eletti in Parlamento -, che questa legislatura abbia il dovere di proporre una maggioranza europeista e antisovranista per l'elezione del nuovo capo dello Stato», ha aggiunto.

In manovra anche patente fiscale a punti

Parlando delle manovra 2020, approvata "salvo intese" dal Consiglio dei ministri e quindi ancora suscettibile di modifiche e integrazioni, Renzi ha annunciato l'introduzione della «patente fiscale a punti, perché non è pensabile che un cittadino debba vivere nell'angoscia del controllo se ha sempre fatto bene». «Faremo un seminario sui temi della lotta all'evasione fiscale», ha aggiunto Renzi, e «questo lavoro porterà i gruppi parlamentari di Iv nei prossimi giorni a presentare delle proposte sul fisco telematico e

sull'innovazione».