La procedura per chiedere di rimuovere i dati

Prima mossa per ottenere il diritto all'oblio è inviare richiesta scritta all'editore, al titolare del sito, al social network e/o al motore di ricerca. Se i responsabili dei nostri dati personali non rispondono o danno esito negativo alle pretese dell'utente è possibile inoltrare, gratuitamente, un reclamo a mezzo pec al Garante per la protezione dei dati personali (protocollo@pec.gpdp.it) o con raccomandata a/r. Il Garante decide - in genere - sul reclamo entro 9 mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento.