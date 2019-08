La Produttività ferma é la causa della crisi economica e politica di Andrea Capussela

3' di lettura

C’è la crisi di governo. L’incertezza inquieta i mercati. È verosimile che scelte che la tensione della finanza pubblica impone saranno nuovamente eluse. La crescita, già debole, ne risentirà. E se le Camere saranno sciolte, una destra radicale e demagogica potrebbe guadagnarsi i voti per governare da sola.

È un momento pericoloso. È dunque un buon momento per fare un passo indietro e chiedersi perché l’Italia sia giunta a questo punto.

Questa domanda è pressoché assente dal dibattito pubblico. La forte scossa segnata dal voto del 4 marzo 2018, dopo il “terremoto” del 2013 e le speranze del 2014-2015, e la stessa vampata dei consensi per la Lega suggeriscono che il malessere della società italiana sia grave e resti acuto. Eppure in questi anni il Paese non ha puntato lo sguardo sui sommovimenti che l’attraversano, forse soggiogato dalle sue inquietudini, ed è parso ipnotizzato dalle increspature che appaiono alla superficie. Nelle settimane precedenti la crisi, per esempio, le prime pagine dei giornali erano piene di immigrazione, sicurezza, Tav, tattica politica, cronaca nera.

Riflettere sulle cause di quel malessere è invece urgente, per evitare i pericoli maggiori. Manca un’analisi scientifica approfondita e largamente condivisa: ma già un’ipotesi plausibile potrebbe essere utile alla discussione pubblica. Ne avanzo una, sulla base di un libro che ho pubblicato di recente, e parto dal sintomo più visibile, lo scontento politico.

Le cause non sono solo interne, naturalmente. Le elezioni del 2013 e del 2018 registrarono una ribellione dei ceti vulnerabili e dei “luoghi abbandonati” simile a quelle che decisero la Brexit, per esempio, o l’elezione di Trump. Il fenomeno è comune a pressoché tutte le democrazie occidentali, e comuni paiono essere le cause prossime: la globalizzazione, il cambiamento tecnologico, l’aumento della diseguaglianza economica, l’assottigliarsi delle classi medie, la Grande recessione. I ceti e i territori più colpiti si sono rivoltati contro le élite politiche che avevano governato nei decenni precedenti, per premiare forze, spesso demagogiche, che offrivano loro protezione economica o culturale.