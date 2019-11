La produttività resta al palo se l’azienda è poco «lean»

Non solo. Il valore aggiunto per addetto è maggiore dell’8,7 per cento. Tradotto, per ogni singolo addetto le imprese advanced vuol dire un valore aggiunto annuo, per addetto, maggiore di 6mila euro.

Infine, l’indebitamento. Il rapporto debito/equity delle imprese advanced è di fatto la metà rispetto allo stesso rapporto delle imprese outsiders: 0,2 vs 0,44. Per le prime il debito rappresenta una piccola parte dell'equity mentre per le secondo quasi la metà.

«Aldilà di tanti progetti su come cambiare il nostro Paese - ha affermato Furlan - basterebbe credere nella gestione dei processi snelli e nella formazione dei collaboratori per riportare il sistema industriale ai livelli di competitività persi da tempo».

Il 70% delle imprese che non usa la lean dice di non conoscerla. «È un problema di scarsa cultura manageriale delle nostre Pmi - ha proseguito Furlan - dove chi dirige è molto spesso anche il proprietario-imprenditore. Il cambio generazionale che sta avvenendo e più incentivi alla formazione d’impresa potrebbero creare un vero effetto leva per il nostro sistema».

Interessante infine notare che tra le imprese che adottano la lean quasi la totalità (circa il 90%) implementa qualche tecnologia digitale mentre non è vero il contrario.