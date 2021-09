La produzione industriale italiana cresce oltre le attese a luglio

Nei primi sette mesi dell’anno il progresso sfiora così il 18%, non sufficiente tuttavia per recuperare appieno il terreno perso in termini cumulati. Nello stesso periodo infatti il calo nel 2020 era stato pari al 16,8%

Tutti i principali settori manifatturieri sono positivi, con crescite a doppia cifra per apparati elettrici e prodotti in metallo. In generale è solida la ripresa della meccanica, con l’unica eccezione dei mezzi di trasporto, in crescita al di sotto della media.

Luglio è stato in media positivo in termini manifatturieri anche per le altre maggiori economie europee. In Germania la produzione industriale ha segnato un aumento dell’1% mensile su base destagionalizzata mentre, su base annua, l’incremento è stato del 5,7 per cento. La produzione industriale in Francia è aumentata a luglio dello 0,3% su giugno, leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti che si aspettavano una crescita dello 0,4%. Su base annua l’aumento è invece del 4%. Rispetto a febbraio 2020, mese prima dello scoppio della pandemia in Europa, la produzione - rileva l’Istituto nazionale di statistica - è ancora inferiore del 4,8%. In Gran Bretagna +1,2% nel confronto mensile, +3,8% su base tendenziale annua.

Su base annua, quindi, il dato italiano risulta essere il migliore.