La produzione di latte regge alla pandemia e trova nuovi sbocchi

Secondo Auricchio, che è anche presidente del Consorzio del Gorgonzola Dop - uno dei prodotti made in Lombardia con le migliori prospettive di crescita è proprio il Gorgonzola. «Molto già è stato fatto – spiega -. Nel 2010 su 4,2 milioni ne venivano esportate il 28%. Lo scorso anno su oltre 5 milioni di forme prodotte è andato all’estero il 37%. Si è sempre pensato che i consumatori stranieri preferissero i formaggi delicati. La mia esperienza insegna invece che anche i sapori decisi come Gorgonzola, Pecorino, Taleggio, possono incontrare i gusti del pubblico. Ma è decisiva la promozione».

Uno dei principali produttori di latte e formaggi in Lombardia in realtà viene dalla regione confinante, l’Emilia Romagna ed è la Granarolo. Brand che ha saputo ben radicarsi in Lombardia con importanti stabilimenti a Pastorago (Centrale del Latte e Yomo) e a Usmate Velate dove qualche anno fa ha rilevato l’impianto produttivo ex Lat Bri.

«Siamo la cooperativa – spiega il presidente di Granarolo, Gian Piero Calzolari – che raccoglie il 60% del latte prodotto in Lombardia. Nella zootecnia lombarda ci sono semplicemente i migliori allevatori, i migliori veterinari e i migliori casari. Ci sono imprenditori, anche giovani, con un’elevata propensione alla digitalizzazione e alla robotizzazione di stalle e imprese. C’è una buona capacità di investimento e per il futuro sarà decisiva la carta della sostenibilità. Siamo riusciti in questi anni (oltre venti dall’acquisizione di Yomo) a realizzare un felice connubio tra il modello cooperativo emiliano e la capacità imprenditoriale lombarda. Ma non nascondiamoci: molto resta ancora da fare».

Calzolari non è convinto che l’Italia e la Lombardia abbiano ben assorbito la fine delle quote latte. «Il prezzo del latte oggi pagato ai produttori – aggiunge Calzolari – non è congruo, aspetto che si sta facendo sentire in questa fase difficile. Un dato positivo però c'è: con la pandemia tanti hanno scoperto l’importanza della sovranità alimentare. E in questi anni il nostro grado di autosufficienza nel latte è passato dal 70 al 90%. E possiamo arrivare a breve al 100%».

Un risultato alla portata ma non privo di controindicazioni. «Dobbiamo da un lato allargare la gamma produttiva a segmenti che in passato abbiamo anche snobbato come il burro, il latte in polvere, l'ingredientistica – aggiunge Calzolari -. E soprattutto, magari con le risorse del Recovery Fund, dobbiamo compiere un salto di qualità sotto il profilo organizzativo e logistico. Il mondo ha fame di prodotti italiani dobbiamo però renderli disponibili. E non solo nelle boutique del cibo. Anche nel largo consumo. Dobbiamo essere molto più aggressivi sui mercati. Solo così, l'autosufficienza produttiva che è alla portata, diventerà davvero un’opportunità».