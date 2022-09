La progressività non passa solo dal numero di aliquote

D’altro canto, siamo in un ordinamento tributario in cui la progressività è rimasta solo sui redditi di lavoro, e nel quale non fa scalpore la contenuta tassazione proporzionale sui redditi di capitale, sui dividendi societari e sui redditi delle locazioni urbane, tutte ipotesi sorrette da giustificazioni di indole puramente economica.

Non dovrebbe dunque scandalizzare ridurre ora il prelievo anche per la famiglia. E lo stesso dicasi per la riduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, legata a un limite, 100mila euro, che appare coerente con la finalità di assicurare sostegno per la ripresa e lo sviluppo a un vasto tessuto produttivo composto di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti.

Quanto alla copertura finanziaria di questi interventi, quelli della fase che dovrebbe attuarsi subito, ricordato che valutazioni attendibili ne stimano il costo in 13 miliardi annui, è lecito semplicemente domandarsi se non basti una efficiente gestione delle tax expenditure, oggi nel loro complesso ammontanti a circa 68 miliardi di euro sulla base dei dati del 2021, per reperire le fonti occorrenti.

L’efficienza, in questo settore, sta anzitutto nel verificare la coerenza della selva di agevolazioni previste con i rispettivi obiettivi, per poi intervenire eliminando abusi e palesi sproporzioni fra i benefici fiscali concessi ed i concreti risultati raggiunti.

Inutile dilungarsi sugli esempi, che sono sotto gli occhi di tutti.